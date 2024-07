लंदन : चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने शनिवार को महिला एकल फाइनल में जैस्मीन पाओलिनी को हराकर विम्बलडन खिताब अपने नाम की और अपनी दूसरी ग्रैंडस्लैम ट्रॉफी जीती। 28 साल की क्रेजिसिकोवा ने 2021 में फ्रेंच ओपन में पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन में तब उन्हें वरीयता नहीं मिली थी। इस सत्र में पीठ की चोट के कारण आल इंग्लैंड क्लब में भी वह 32 वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में 31वें नंबर पर थीं।

"I never dreamed that I'd win the same trophy as Jana did in 1998"



