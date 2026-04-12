स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराकर सीजन की दमदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK ने 212/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में DC की टीम 189 रन पर सिमट गई। इस मैच में आयुष म्हात्रे का ‘रिटायर आउट’ होना सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा।

क्यों रिटायर आउट हुए आयुष म्हात्रे?

17वें ओवर में CSK मैनेजमेंट ने बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए आयुष म्हात्रे को 59 रन पर नाबाद रहते हुए ‘रिटायर आउट’ कर दिया। इसका मकसद आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाना था, ताकि टीम और बड़ा स्कोर खड़ा कर सके।

म्हात्रे की जगह मैदान पर आए शिवम दुबे ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 10 गेंदों में 20 रन ठोक दिए, जिसमें दो चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। इस फैसले ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

CSK की पारी: सैमसन का तूफानी शतक

CSK की पारी की शुरुआत शानदार रही, जहां संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ ने 62 रन की साझेदारी की। हालांकि गायकवाड़ 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद सैमसन और म्हात्रे ने मिलकर 113 रन की बड़ी साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 115 रन बनाए। यह CSK के लिए उनका पहला शतक रहा और वे फ्रेंचाइज़ी के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए।

DC की पारी: स्टब्स की लड़ाई बेकार

212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 गेंदों में 60 रन की तेज पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। गेंदबाजी में जेमी ओवर्टन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके और DC की पारी 189 रन पर समेट दी।

CSK का ‘रिटायर आउट’ मास्टरप्लान

आयुष म्हात्रे को रिटायर आउट करना एक सोची-समझी रणनीति थी, जिसने CSK को डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने में मदद की। यह फैसला जोखिम भरा जरूर था, लेकिन टीम के लिए पूरी तरह सफल साबित हुआ और जीत की नींव बना।