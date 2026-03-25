चंडीगढ़ : पंजाब किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई स्टार माकर्स स्टोइनिस और कूपर कोनोली मोहाली में ऑफिशियली टीम में शामिल हो गए हैं। यह जोड़ी आने वाले टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की तैयारियों के आखिरी स्टेज में पहुंचने पर टीम के बाकी खिलाड़यिों से जुड़ने के लिए बुधवार को पहले ही पहुंच गई थी।

न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों का स्वागत किया गया, जिसमें वे बहुत जोश में दिखे। उनके आने से पंजाब किंग्स लाइनअप में जबरदस्त जोश आ गया है, जिससे कैंप में इंटरनेशनल अनुभव और रोमांचक युवा एनर्जी का एक मजबूत मिक्स आया है। किंग्स, जो पिछले सीज़न में रनर-अप रहे थे, पिछले कुछ हफ़्तों से कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीम अब गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपने बहुप्रतीक्षित सीजन ओपनर के लिए तैयारी कर रही है। यह मैच 31 मार्च को उनके घरेलू दर्शकों के सामने खेला जाएगा।

IPL 2026 के लिए पंजाब किंग्स की टीम :

श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर सिंह पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, माकर यानसन, माकर्स स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहाल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, व्यशाक विजयकुमार, जेवियर बाटर्लेट, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे।