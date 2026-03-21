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स्पोर्ट्स डेस्क : Carlos Alcaraz और João Fonseca के बीच मुकाबला जोरदार रहा, लेकिन स्पेनिश स्टार ने अनुभव के दम पर मैच अपने नाम कर लिया। Miami Open में खेले गए इस मुकाबले में अल्काराज ने फोंसेका को 6-4, 6-4 से हराया। स्टेडियम में ब्राज़ीलियन खिलाड़ी फोंसेका के समर्थन में भारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन अल्काराज ने दबाव में भी शानदार खेल दिखाया।

जरूरी मौकों पर अल्काराज रहे परफेक्ट

मैच के बाद अल्काराज ने कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर बेहतरीन खेल दिखाया और पूरे मैच में फोकस बनाए रखा। उन्होंने मैच में आए तीनों ब्रेक प्वाइंट बचाए और अपनी सर्विस को सबसे बड़ा हथियार बताया। अल्काराज ने पहली सर्विस के बाद 80 प्रतिशत (35/44) अंक जीते, जो उनकी जीत की बड़ी वजह बनी।

फोंसेका ने दी कड़ी टक्कर

भले ही फोंसेका मैच हार गए, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर अल्काराज को चुनौती दी। इससे पहले भी फोंसेका को इस महीने इंडियन वेल्स में Jannik Sinner के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लगातार बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने से फोंसेका को काफी अनुभव मिल रहा है और उन्हें भविष्य का स्टार माना जा रहा है।

अल्काराज का शानदार रिकॉर्ड

इस जीत के साथ अल्काराज का इस सीजन में रिकॉर्ड 17-1 हो गया है। पिछले साल मियामी में शुरुआती हार के बाद से उनका रिकॉर्ड 73-6 का हो गया है। पिछले 14 टूर्नामेंट में से 13 में वह कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है।

अब तीसरे राउंड में इस खिलाड़ी से मुकाबला

अब अल्काराज का अगला मुकाबला तीसरे राउंड में Sebastian Korda से होगा। कोर्डा ने अपने मैच में कैमिलो उगो काराबेली को 6-0, 6-3 से हराकर शानदार शुरुआत की।