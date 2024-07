खेल डैस्क : विंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर आखिरकार इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। एंडरसन ने 188 टेस्ट में 704 विकेट के साथ अपने टेस्ट करियर पर फुलस्टॉप लगाया। इसी के साथ वह अपने करियर में गेंदबाजी के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने में सफल रहे। आइए जानते हैं कुछेक-



टेस्ट में सबसे ज्यादा नाबाद रहे

114 बार सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट में नाबाद रहे हैं जेम्स एंडरसन। दूसरे नंबर पर विंडीज के कर्टनी वॉल्श (61) हैं।



तेज गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट

बतौर तेज गेंदबाज एंडरसन के 704 विकेट हैं, इंटरनेशनल में 988 विकेट। उनके बाद एक्टिव प्लेयर टिम साऊदी (380 विकेट) हैं।



दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट खेले

एंडरसन 188 टेस्ट खेल चुके हैं। सचिन तेंदुलकर (200) पहले नंबर पर है। इंग्लैंड के लिए एंडरसन सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले प्लेयर हैं।



सबसे ज्यादा विकेटकीपर से कैच

एंडरसन ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 198 विकेट विकेटकीपर से कैच आऊट करवा हासिल किए हैं। मैकग्रा (152) इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर।



40 हजार+ गेंदें फेंकी

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें (40037) फेंकने की लिस्ट में चौथे नंबर पर। मुरलीधरन (44039), कुंबले (40850), वार्न (40705) उनसे आगे।



मिली भावुक विदाई

इंग्लैंड क्रिकेट प्रबंधन और टीम मेंबर्स ने एंडरसन की रिटायरमेंट होने पर उन्हें भावुक विदाई दी। लॉर्ड्स के मैदान पर विंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट खत्म होते ही खिलाड़ियों ने सबसे पहले एंडरसन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यह सब देखकर माहौल भावुक हो गया। एंडरसन ने मई 2003 में लॉर्ड्स के मैदान पर ही अपना टेस्ट डैब्यू किया था।

