भोपाल ( निकलेश जैन ) मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कल विश्व शतरंज दिवस के अवसर पर एक विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बन गयी जब भोपाल के सेज इंटरनेशनल स्कूल में चेसबेस इंडिया द्वारा आयोजित खेलो चैस इंडिया फीडे 100 इंटरनेशनल ब्लिट्ज़ रेटिंग टूर्नामेंट में सफलतापूर्वक खेले गए कुल 488 मुक़ाबले विश्व शतरंज संघ द्वारा पूरी दुनिया में एक साथ किए गए विश्व रिकॉर्ड प्रयास का हिस्सा बन गए ।

यह प्रतियोगिता विश्व शतरंज संघ द्वारा दुनिया और देश के चुनिंदा स्पर्धा में शामिल थी जिसे विश्व रिकॉर्ड के मानक स्तर पूरा करने पर चुना गया था ।

प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से आए करीब 150 खिलाड़ियों नें कुल नौ राउंड के दौरान कुल मिलाकर शतरंज के फटाफट फॉर्मेट ब्लिट्ज़ के 488 मुक़ाबले खेले , यह मुक़ाबले 20 जुलाई को शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान खेले गए , इसी समय दुनिया भर में लंदन , पेरिस जैसे नगरो में भी मुक़ाबले खेले गए , यह मुक़ाबले फीडे और हिन्दी चेसबेस इंडिया पर सीधे प्रसारित किए गए ।

माधवेन्द्र बने तूफान जीते सभी मुक़ाबले : भोपाल के 11 वर्षीय शतरंज प्रतिभा माधवेन्द्र प्रताप शर्मा में अब धीरे धीरे ग्रांड मास्टर बनने की क्षमता साफ नजर आने लगी है ,माधवेन्द्र नें 9 के सभी 9 राउंड जीतकर कुल 2320 रेटिंग स्तर का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया , इस दौरान उन्होने पाँच जीत काले और चार जीत सफ़ेद मोहरो से दर्ज की , वैसे स्पर्धा में भोपाल के 13 वर्षीय ईशान सिंह खनुजा नें भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और वह 7.5 अंक बनाकर दूसरे स्थान पर रहे , 7 अंको पर 8 खिलाड़ी रहे

पर टाईब्रेक के आधार पर हर्षित डावर , कावयांश अग्रवाल , सागर चौधरी , वेदान्त भारद्वाज , सुमित सिक्का , शाहिद अजमत , मुरारीलाल कोरी ( सभी मध्य प्रदेश ) और एस कार्तिक ( कर्नाटक ) क्रमशः तीसरे से दसवें स्थान पर रहे ।

We have broken the GUINNESS WORLD RECORDS for the most chess games played in 24 hours! 🥳 ♟️ 💯#FIDE100



🗣️"The International Chess Federation has achieved a total score of 5.4 million games played in 24 hours, making it a new GUINNESS WORLD RECORDS title. Congratulations!"… pic.twitter.com/zgIj4gcAoS