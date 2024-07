कोर्सिका , फ्रांस ( निकलेश जैन ) भारत के महनतम शतरंज खिलाड़ी और पाँच बार के विश्व चैम्पियन विश्वनाथन आनंद उम्र के 55 वे पड़ाव में भी शानदार खेल दिखाते हुए दुनिया को चौंका रहे है । आनंद नें पिछले सप्ताह ही स्पेन में लियॉन मास्टर्स रैपिड को रिकॉर्ड दसवीं बार जीता था और अब उन्होने फ्रांस के कोर्सिका में दे कुएंजा ब्लिट्ज़ इंटरनेशनल शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है , बड़ी बात यह है आनंद नें यह खिताब 9 राउंड में सभी 9 राउंड जीतकर अपने नाम किया । फ्रांस के मकसीम लागरदे और उक्रेन के सेरगे फेडोरचुक 7.5 अंक बनाकर टाईब्रेक के आधार पर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे । आनंद नें छठे राउंड में मकसीम को मात्र 13 चालों में पराजित किया वहीं सातवें राउंड में उन्होने फ्रांस के लौरेंट फ्रेसिनेट को सिर्फ 24 चालों में मात देते हुए प्रतियोगिता में अपनी ख़िताबी जीत सुनिश्चित कर ली थी ।

जीत के बाद आनंद नें कहा " मैं Quenza (@CorsicanCircuit) में ब्लिट्ज जीतकर खुश हूँ। विशेष रूप से 9/9 के स्कोर के साथ जीतकर बहुत प्रसन्न हूँ "

I am happy to win the blitz in Quenza (@CorsicanCircuit). Especially pleased to win with a 9/9 score!