स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और नीदरलैंड के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का 36वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए शिवम दुबे के अर्धशतक की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड को 194 रन का लक्ष्य दिया है।

दुबे ने 31 गेंदों पर 66 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं अभिषेक शर्मा एक बार फिर खाता खोलने में नाकाम रहे और शून्य पर आउट हो गए। ईशान किशन भी 18 रन की छोटी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और इन दोनों को आर्यन दत्त ने बोल्ड किया। नीदरलैंड की तरफ से लोगन वैन बीक ने 3 विकेट झटके जबकि आर्यन दत्त और बास डे लीडे के नाम क्रमशः 2 और एक विकेट रहा।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करने जा रहे हैं। यह एक अच्छी पिच लग रही है। हम बोर्ड पर रन बनाना चाहते हैं और बॉलर्स पर टोटल डिफेंड करने का प्रेशर डालना चाहते हैं। कैंप में माहौल बहुत अच्छा है और वे वैसा ही क्रिकेट खेल रहे हैं जैसा मैं चाहता हूँ कि वे खेलें। हर गेम में कोई न कोई अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है और यह देखना अच्छा है। हमने दो बदलाव किए हैं - कुलदीप की जगह अर्शदीप आए हैं, अक्षर आराम कर रहे हैं और वाशिंगटन आए हैं।'

नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा, 'हां, हम बैटिंग करते। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है। हमारे लिए यह अपने कैंपेन को अच्छे से खत्म करने के बारे में है। आज बस पूरा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। हमारे पास एक बदलाव है।'

प्लेइंग XI

भारत : ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

नीदरलैंड : माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर), ज़ैक लायन-कैशेट, रोएलोफ़ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, नोआ क्रोस