शंघाई: जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2026 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पहली बार ATP Year-End नंबर-1 रैंकिंग हासिल करना सुनिश्चित किया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज को शंघाई मास्टर्स में मिली चौंकाने वाली हार के बाद ज्वेरेव का साल का शीर्ष रैंकिंग वाला खिलाड़ी बनना तय हो गया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बनेंगे।

पहली बार साल के नंबर-1 खिलाड़ी बनेंगे ज्वेरेव

29 वर्षीय अलेक्जेंडर ज्वेरेव के लिए यह उपलब्धि उनके शानदार 2026 सीजन में एक और बड़ी कामयाबी है। साल के अंत की ATP रैंकिंग की तारीख 23 नवंबर 2026 को उनकी उम्र 29 साल और 217 दिन होगी। इस तरह वह पहली बार वर्ष के नंबर-1 खिलाड़ी बनने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी भी बन जाएंगे।

आंद्रे अगासी का रिकॉर्ड भी टूटेगा

ज्वेरेव पहली बार साल के नंबर-1 खिलाड़ी बनने के मामले में अमेरिका के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी से तीन दिन बड़े होंगे। अगासी ने 1999 में 29 साल और 214 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। ज्वेरेव की यह कामयाबी उन्हें टेनिस इतिहास में एक खास स्थान दिलाएगी।

कार्लोस अल्कराज की हार से खुला रास्ता

ज्वेरेव की नंबर-1 बनने की राह तब साफ हुई, जब स्पेन के कार्लोस अल्कराज को शंघाई मास्टर्स के राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम के जिजू बर्ग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बर्ग्स ने अल्कराज को 7-5, 7-6(4) से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस अप्रत्याशित नतीजे ने साल के अंत की रैंकिंग की तस्वीर बदल दी।

बेन शेल्टन की हार ने भी पहुंचाया फायदा

ज्वेरेव के पास साल के नंबर-1 खिलाड़ी बनने के दो संभावित रास्ते थे। पहला, शंघाई मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचना और दूसरा, अल्कराज या बेन शेल्टन के टूर्नामेंट में किसी भी दौर में हारने की स्थिति। शेल्टन रविवार को ही फ्रांस के आर्थर जिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 का मुकाबला हार गए थे। इसके बाद अल्कराज की हार ने ज्वेरेव की उपलब्धि सुनिश्चित कर दी।

2026 में ज्वेरेव का शानदार प्रदर्शन

अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इस सीजन में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का खिताब जीतकर अपने करियर में बड़ी उपलब्धियां जोड़ीं। इसके अलावा, वह इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटे कार्लो और मैड्रिड में खेले गए शुरुआती चार ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंटों में कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचे। मैड्रिड में वह फाइनल तक पहुंचे, हालांकि इन मौकों पर उन्हें यानिक सिनर के खिलाफ हार मिली।

ज्वेरेव ने बताया अपने लिए सपने जैसा पल

साल के अंत में नंबर-1 बनने की उपलब्धि पर ज्वेरेव ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए शानदार सीजन रहा है। पेरिस और न्यूयॉर्क में जीत हासिल करना और यह जानना कि मैं साल का अंत रैंकिंग में शीर्ष पर करूंगा, किसी सपने के सच होने जैसा है।'

चोट से वापसी के बाद हासिल की बड़ी उपलब्धि

ज्वेरेव ने आगे कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत और प्रयास किए हैं। टखने की चोट से वापसी के बाद यह उपलब्धि उनके लिए और भी खास है। उन्होंने कहा कि अब उनकी कोशिश सीजन का समापन शानदार अंदाज में करने की होगी।

2 नवंबर को विश्व नंबर-1 बनने का मौका

ज्वेरेव के पास ATP की लाइव विश्व रैंकिंग में भी नंबर-1 बनने का अवसर है। वह 2 नवंबर को शीर्ष स्थान हासिल कर सकते हैं और ऐसा करने वाले ATP इतिहास के 30वें खिलाड़ी बनेंगे। हालांकि, साल के अंत की नंबर-1 रैंकिंग सुनिश्चित करना और उस तारीख को आधिकारिक विश्व नंबर-1 बनना अलग-अलग उपलब्धियां हैं।

शंघाई मास्टर्स में बुब्लिक से होगा अगला मुकाबला

अलेक्जेंडर ज्वेरेव फिलहाल शंघाई मास्टर्स में खेल रहे हैं। मंगलवार को राउंड ऑफ 16 में उनका सामना कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक से होगा। साल के अंत की नंबर-1 रैंकिंग सुनिश्चित करने के बाद ज्वेरेव की नजर अब टूर्नामेंट में आगे बढ़ने और सीजन का शानदार समापन करने पर होगी।