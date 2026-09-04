नई दिल्ली : भारत के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ने शुक्रवार को शानदार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को उनके 26वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने युवा खिलाड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक बेहतरीन इंसान बन गए हैं और साथ ही उनकी नाकामियों से सीखने और कड़ी मेहनत करने की इच्छाशक्ति की भी सराहना की। युवराज ने इंस्टाग्राम पर अभिषेक के लिए एक खास वीडियो भी शेयर की जिसमें वह कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए नए आए। साथ ही भारत के इस पूर्व ऑलराउंडर ने युवा बल्लेबाज के साथ कई तस्वीरें भी साझा कीं।

युवराज ने वीडियो लिखा, 'अभिषेक, आज तुम्हारा जन्मदिन है; कितना शुभ दिन है। तुम जो इंसान बने हो, उससे प्यार करो - अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखने वाले और एक लीडर! हमेशा अपनी नाकामियों से सीखते हो और हर बार और कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हो! तुम्हारे लिए ढेर सारे रन और शतक वाला साल हो! हमेशा बहुत सारा प्यार।'

वीडियो में उनके रिश्ते का मजेदार पहलू भी दिखा। इसमें युवराज मजाक-मजाक में अभिषेक से कान पकड़कर उठक-बैठक लगवाते दिखे, क्योंकि युवा खिलाड़ी ने मैचों में खराब शॉट खेले थे। अभिषेक से यह वादा भी करवाया गया कि वे यह गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। युवराज जिन्होंने अपने 17 साल के भारतीय करियर में 404 इंटरनेशनल मैच खेले और 11,778 रन बनाए, अभिषेक के विकास में एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं।

अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में भारत के सबसे आक्रामक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। बाएं हाथ के यह ओपनर बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भारत के साथ-साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस युवा खिलाड़ी ने सबसे छोटे फॉर्मेट में कई शानदार पारियां खेली हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों पर बनाए गए उनके 135 रन T20I में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जबकि पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंदों पर बनाए गए 141 रन, IPL में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (KL राहुल के नाबाद 152 रन) है

अभिषेक टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। 2025 में वह एक कैलेंडर वर्ष में टी20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने और उन्होंने गेंदों का सामना करने के आधार पर T20I में सबसे तेजी से 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने T20I में 1,629 रन और IPL में 2,379 रन बनाए हैं, साथ ही शानदार प्रदर्शन के दौरान ICC पुरुष T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान भी हासिल किया है। अभिषेक 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत वाली टीम का हिस्सा थे, जिससे उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई; उनके करियर में 2018 U-19 विश्व कप की जीत भी शामिल है।