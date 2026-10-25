Cricket: बांग्लादेश के युवा क्रिकेटर मेहदी हसन हृदोय का महज 18 साल की उम्र में निधन हो गया। वह ल्यूकेमिया से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। 24 अक्टूबर को ढाका में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन से बांग्लादेश के क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी उनके निधन पर दुख जताया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हृदोय को इलाज के लिए एम्बुलेंस से ढाका ले जाया जा रहा था, तभी उनका निधन हो गया। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे और चटगांव डिवीजन की अंडर-18 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। कम उम्र में उनके निधन से क्रिकेट से जुड़े लोगों और उनके प्रशंसकों में दुख का माहौल है।

क्रिकेट बोर्ड ने की थी आर्थिक मदद

मेहदी हसन हृदोय के इलाज में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आर्थिक सहायता भी दी थी। 2 जुलाई को युवा एवं खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने बीसीबी कार्यालय में हृदोय के पिता अबुल कासिम को 5 लाख टका का चेक सौंपा था। बीमारी से जूझ रहे युवा खिलाड़ी को बचाने के प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।