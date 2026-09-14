न्यूयॉर्क: कजाखस्तान की टेनिस स्टार एलेना रिबाकिना सोमवार को जारी हुई ताजा WTA रैंकिंग में आधिकारिक तौर पर दुनिया की नंबर-1 महिला सिंगल्स खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को पीछे छोड़ दिया। रिबाकिना कजाखस्तान की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पुरुष या महिला सिंगल्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

यूएस ओपन जीतने के बाद नंबर-1 बनीं रिबाकिना

रिबाकिना को यूएस ओपन के क्वार्टरफाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराने के बाद ही यह भरोसा हो गया था कि वह WTA रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगी। इसके बाद उन्होंने फाइनल में आर्यना सबालेंका को हराकर यूएस ओपन का खिताब भी अपने नाम कर लिया।

रिबाकिना ने फाइनल में सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराया। यह उनका पहला यूएस ओपन खिताब है। इस जीत के साथ ही उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को वर्ल्ड नंबर-1 की उपलब्धि में बदल दिया।

कजाखस्तान की पहली वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी

एलेना रिबाकिना अब कजाखस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने सिंगल्स रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 पोजिशन हासिल की है। इससे पहले कोई भी कजाख पुरुष या महिला खिलाड़ी यह मुकाम हासिल नहीं कर सका था।

रिबाकिना पूरे सीजन में सबालेंका के बेहद करीब बनी हुई थीं। जहां सबालेंका के प्रदर्शन में सीजन के मध्य में गिरावट देखने को मिली, वहीं रिबाकिना ने लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान की ओर कदम बढ़ाए।

पिछले साल के अंत से बना रही थीं नंबर-1 बनने की राह

रिबाकिना ने पिछले साल के अंत से ही अपनी रैंकिंग में सुधार करना शुरू कर दिया था। इस साल के मध्य में उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन हार्ड-कोर्ट सीजन में शानदार प्रदर्शन किया।

कनाडा और सिनसिनाटी में अच्छे प्रदर्शन के बाद रिबाकिना ने न्यूयॉर्क में भी अपनी लय कायम रखी। यूएस ओपन का खिताब जीतकर उन्होंने सबालेंका को पीछे छोड़ दिया और WTA की नई नंबर-1 खिलाड़ी बन गईं।

रिबाकिना ने कहा- "यह इतिहास है और मुझे गर्व है"

नंबर-1 बनने की पुष्टि होने के बाद रिबाकिना ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जताई थी। WTA के हवाले से उन्होंने कहा, "यह इतिहास है और मुझे कजाखस्तान का प्रतिनिधित्व करने पर बहुत गर्व है।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पेशेवर खिलाड़ी बनूंगी या इतने बड़े टूर्नामेंटों और सबसे बड़े मंचों पर खेलूंगी।"

सबालेंका ने रिबाकिना को दी चेतावनी भरी बधाई

यूएस ओपन फाइनल में हार के बाद आर्यना सबालेंका ने रिबाकिना के वर्ल्ड नंबर-1 बनने पर प्रतिक्रिया दी। सबालेंका ने शीर्ष स्थान पर 99 सप्ताह बिताए हैं। जब उन्हें बताया गया कि वह 99 सप्ताह तक नंबर-1 रहीं, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि देखते हैं रिबाकिना इस रिकॉर्ड को तोड़ पाती हैं या नहीं। सबालेंका ने कहा, "देखते हैं कि एलेना इस मामले में मुझे पीछे छोड़ पाती हैं या नहीं।" उन्होंने आगे मजाक करते हुए कहा, "अगर वह इसी तरह खेलती रहीं, तो हां, मैं मुश्किल में हूं।"

सात दिन तक रैकेट नहीं छुआ था

रिबाकिना ने यूएस ओपन जीतने के बाद बताया कि टूर्नामेंट से पहले उनकी तैयारियां बिल्कुल आदर्श नहीं थीं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सात दिनों तक अपना रैकेट तक नहीं छुआ था। उन्होंने कहा, "किसी तरह हम हर दिन सामने आने वाली चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालते हुए आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे थे। टूर्नामेंट से पहले सात दिनों तक मैंने अपना रैकेट नहीं छुआ था।"

सिर्फ चार दिन की प्रैक्टिस से जीता खिताब

रिबाकिना ने बताया कि उन्होंने यूएस ओपन से पहले केवल चार दिन अभ्यास किया था। इसके बावजूद उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और अपनी टीम के साथ लगातार रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "सिर्फ चार दिन की प्रैक्टिस, खुद पर बहुत विश्वास और टीम के साथ लगातार रणनीति पर बातचीत ने मेरी मदद की। हमने चर्चा की कि कनाडा और सिनसिनाटी में मैंने कैसा खेला था। बहुत सारी चीजें थीं और सब कुछ मेरे पक्ष में गया। मैं खुद हैरान हूं।"

झेंग किनवेन की रैंकिंग में 69 पायदान का उछाल

ताजा WTA रैंकिंग में चीन की झेंग किनवेन ने भी बड़ी छलांग लगाई है। झेंग ने 69 पायदान ऊपर चढ़ते हुए रैंकिंग में शानदार सुधार किया। हालांकि, यूएस ओपन क्वार्टरफाइनल में रिबाकिना के खिलाफ हार के बावजूद झेंग की रैंकिंग में यह उछाल उनके मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।