नई दिल्ली: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के ऑक्शन में पांचों फ्रेंचाइजी ने अपनी टीमों को मजबूत करने के लिए जमकर बोली लगाई। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यू सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं, जिन्हें UP Warriorz ने ₹1.10 करोड़ में खरीदा। वहीं, भारतीय बल्लेबाज किरण नवगिरे ₹75 लाख की कीमत के साथ सबसे महंगी भारतीय खरीद बनीं। ऑक्शन में युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला, जबकि कई बड़े अंतरराष्ट्रीय नाम अनसोल्ड रह गए।

WPL 2027 ऑक्शन में किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली?

कोच्चि में आयोजित WPL 2027 ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यू ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। UP Warriorz ने उन्हें ₹1.10 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भारतीय बल्लेबाज किरण नवगिरे को ₹75 लाख में खरीदा। ऑक्शन में कुल 27 उपलब्ध स्लॉट में से 25 भरे गए।

WPL इतिहास की सबसे युवा खिलाड़ी बनीं उमा काशवी

कर्नाटक की 15 वर्षीय ऑलराउंडर उमा काशवी को दिल्ली कैपिटल्स ने ₹10 लाख में खरीदा। रिपोर्ट के मुताबिक, वह WPL इतिहास में साइन होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनीं। इस ऑक्शन ने एक बार फिर दिखाया कि फ्रेंचाइजी अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ युवा घरेलू प्रतिभाओं को भी मौका दे रही हैं।

कई बड़े नाम नहीं बिके

ऑक्शन में जहां कुछ खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी, वहीं श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू और इंग्लैंड की बल्लेबाज सोफिया डंकली जैसी चर्चित खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला। इनके अलावा कई भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को भी टीमों ने नहीं चुना। अनसोल्ड खिलाड़ियों की सूची में गेंदबाज, बल्लेबाज, ऑलराउंडर और विकेटकीपर शामिल रहे।

WPL 2027 ऑक्शन: सभी टीमों की पूरी खरीदी गई खिलाड़ियों की लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals)

किरण नवगिरे — ₹75 लाख

उमा काशवी — ₹10 लाख

किर्स्टी गॉर्डन — ₹10 लाख

नाजमा खान — ₹10 लाख

गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants)

जी कमालिनी — ₹40 लाख

ऑर्ला प्रेंडरगास्ट — ₹30 लाख

समायरा राघव — ₹10 लाख

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians)

श्वेता सहरावत — ₹20 लाख

दिशा कासत — ₹10 लाख

लतिका इनामदार — ₹10 लाख

भारती रावल — ₹10 लाख

सानिका चाल्के — ₹10 लाख

अक्षिता भगत — ₹10 लाख

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru)

जेस जोनासन — ₹40 लाख

तेजल हसब्निस — ₹30 लाख

च्लोए ट्रायन — ₹30 लाख

वृंदा दिनेश — ₹10 लाख

यूपी वॉरियर्स (UP Warriorz)

सोफी मोलिन्यू — ₹1.10 करोड़

स्नेह राणा — ₹30 लाख

ग्रेस हैरिस — ₹30 लाख

सुषमा वर्मा — ₹30 लाख

एस आशा — ₹30 लाख

कैथरीन ब्राइस — ₹10 लाख

मनाली दक्षिणी — ₹10 लाख

सहाना पवार — ₹10 लाख

WPL 2027 ऑक्शन में बिके सभी खिलाड़ियों की सूची

बल्लेबाज (Batters)

किरण नवगिरे — ₹75 लाख — दिल्ली कैपिटल्स

जी कमालिनी — ₹40 लाख — गुजरात जायंट्स

दिशा कासत — ₹10 लाख — मुंबई इंडियंस

सानिका चाल्के — ₹10 लाख — मुंबई इंडियंस

तेजल हसब्निस — ₹30 लाख — रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

वृंदा दिनेश — ₹10 लाख — रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

श्वेता सहरावत — ₹20 लाख — मुंबई इंडियंस

गेंदबाज (Bowlers)

भारती रावल — ₹10 लाख — मुंबई इंडियंस

किर्स्टी गॉर्डन — ₹10 लाख — दिल्ली कैपिटल्स

आशा शोभना — ₹30 लाख — यूपी वॉरियर्स

ऑलराउंडर (All-rounders)

सोफी मोलिन्यू (ऑस्ट्रेलिया) — ₹1.10 करोड़ — यूपी वॉरियर्स

ऑर्ला प्रेंडरगास्ट (आयरलैंड) — ₹30 लाख — गुजरात जायंट्स

स्नेह राणा — ₹30 लाख — यूपी वॉरियर्स

ग्रेस हैरिस (ऑस्ट्रेलिया) — ₹30 लाख — यूपी वॉरियर्स

जेस जोनासन (ऑस्ट्रेलिया) — ₹40 लाख — रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

कैथरीन ब्राइस (स्कॉटलैंड) — ₹10 लाख — यूपी वॉरियर्स

उमा काशवी — ₹10 लाख — दिल्ली कैपिटल्स

मनाली दक्षिणी — ₹10 लाख — यूपी वॉरियर्स

सहाना पवार — ₹10 लाख — यूपी वॉरियर्स

समायरा राघव — ₹10 लाख — गुजरात जायंट्स

च्लोए ट्रायन (दक्षिण अफ्रीका) — ₹30 लाख — रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

नाजमा खान — ₹10 लाख — दिल्ली कैपिटल्स

अक्षिता भगत — ₹10 लाख — मुंबई इंडियंस

विकेटकीपर (Wicketkeepers)

सुषमा वर्मा — ₹30 लाख — यूपी वॉरियर्स

लतिका इनामदार — ₹10 लाख — मुंबई इंडियंस.