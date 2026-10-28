कोच्चि: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी बुधवार, 28 अक्टूबर को कोच्चि में आयोजित होगी। शाम 5:30 बजे शुरू होने वाली इस नीलामी में पांचों फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को मजबूत करने के लिए कुल 146 खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। टीमों के पास भरने के लिए 27 स्लॉट उपलब्ध हैं। भारतीय खिलाड़ियों जी कमलिनी, स्नेह राणा और सुषमा वर्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस, जेस जोनासन और सोफी मोलिन्यू पर भी सभी की नजरें रहेंगी।

146 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला

WPL के पांचवें सीजन से पहले होने वाली नीलामी में पांचों टीमें अपने बचे हुए स्थान भरने की कोशिश करेंगी। कुल 146 खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे, जबकि सभी फ्रेंचाइजी के पास मिलाकर 27 स्लॉट उपलब्ध हैं। ऐसे में टीमों को अपने बजट और जरूरत के अनुसार खिलाड़ियों का चयन करना होगा। सीमित स्लॉट और अलग-अलग पर्स के कारण नीलामी में रणनीति की अहम भूमिका रहने वाली है।

यूपी वॉरियर्स के पास सबसे ज्यादा स्लॉट और पैसा

यूपी वॉरियर्स (UPW) नीलामी में सबसे ज्यादा सक्रिय टीम हो सकती है। फ्रेंचाइजी को आठ स्लॉट भरने हैं और उसके पर्स में 3.75 करोड़ रुपये बचे हैं। टीम के पास नए खिलाड़ियों को शामिल करके अपनी स्क्वॉड मजबूत करने का अच्छा अवसर होगा। हालांकि, उसे सीमित बजट में कई स्थानों के लिए उपयुक्त खिलाड़ियों का चयन करना होगा।

मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 90 लाख रुपये

मुंबई इंडियंस (MI) को अपनी टीम में छह स्लॉट भरने हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 90 लाख रुपये शेष हैं। ऐसे में फ्रेंचाइजी को खिलाड़ियों पर बोली लगाते समय काफी सोच-समझकर फैसला करना होगा। मुंबई के लिए उपलब्ध बजट के भीतर अपनी जरूरत के मुताबिक सही खिलाड़ियों को चुनना महत्वपूर्ण रहेगा।

RCB, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स की रणनीति

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात जायंट्स (GG) ने पिछले सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। इन तीनों टीमों ने अपने मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखा है और अब उन्हें केवल कुछ स्लॉट भरने हैं। डिफेंडिंग चैंपियन RCB की नजरें अपनी मजबूत टीम को बनाए रखने और आगामी सीजन में भी खिताब जीतने पर होंगी।

भारतीय विकेटकीपरों की नीलामी में बढ़ सकती है मांग

नीलामी में भारतीय विकेटकीपरों की मांग काफी अधिक रह सकती है। कम से कम तीन टीमों को अपने पहली पसंद के विकेटकीपर की तलाश है। ऐसे में घरेलू विकेटकीपर बल्लेबाजों के लिए अच्छी बोली लगने की संभावना है।

वेदा कृष्णमूर्ति ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारतीय विकेटकीपरों की मांग रहेगी, क्योंकि कई टीमें उनकी तलाश में हैं। कुछ घरेलू खिलाड़ियों को लेकर भी मैं उत्सुक हूं कि नीलामी में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। सोफी मोलिन्यू भी एक बड़ा नाम हैं, क्योंकि उनके पास काफी अनुभव है। वह मैच जिताने वाली खिलाड़ी हैं और RCB के साथ WPL का खिताब भी जीत चुकी हैं।'

स्नेह राणा, सुषमा वर्मा और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर नजर

भारतीय खिलाड़ियों में स्नेह राणा और सुषमा वर्मा भी नीलामी में चर्चा के केंद्र में रह सकती हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस, जेस जोनासन और सोफी मोलिन्यू जैसी अनुभवी खिलाड़ियों पर भी फ्रेंचाइजी की नजरें होंगी। टीमों की जरूरत, उपलब्ध बजट और अन्य फ्रेंचाइजी की रणनीति यह तय करेगी कि इन खिलाड़ियों के लिए कितनी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है।

14 जनवरी से शुरू होगा WPL 2027 का पांचवां सीजन

TATA महिला प्रीमियर लीग का पांचवां सीजन 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा। नीलामी में टीमों के पास अपनी स्क्वॉड को अंतिम रूप देने का अवसर होगा। सभी फ्रेंचाइजी चाहेंगी कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनकी टीम में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, ऑलराउंडर और विकेटकीपर की जरूरतें पूरी हो जाएं।

