नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) के पांचवें संस्करण का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट वडोदरा और मुंबई में आयोजित होगा, जिसमें हर जगह 11-11 मैच खेले जाएंगे।

नए सीज़न की शुरुआत गुरुवार, 14 जनवरी को वडोदरा में होगी। पहले मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) से होगा। एक विज्ञप्ति के अनुसार, वडोदरा में 24 जनवरी तक 11 मैच खेले जाएंगे, जहां पांच टीमें खिताब जीतने के अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके बाद टूर्नामेंट मुंबई जाएगा, जहां क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 26 जनवरी से बाकी 11 मैच खेले जाएंगे। लीग चरण 3 फरवरी तक चलेगा, जिससे प्लेऑफ में जगह बनाने की होड़ और दिलचस्प हो जाएगी।

खिताब की दौड़ शुक्रवार, 5 फरवरी को 'एलिमिनेटर' के साथ और तेज हो जाएगी। इसमें पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगी। लीग स्टैंडिंग में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जो रविवार, 7 फरवरी को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। WPL 2027 के सभी 22 मैच (प्लेऑफ सहित) भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। दो अलग-अलग जगहों पर पांच टीमों के बीच होने वाला यह पांचवां संस्करण, WPL खिताब के लिए एक और रोमांचक मुकाबला साबित होगा।

WPL 2027 का शेड्यूल

- वडोदरा लेग- 14 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस-

- 15 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वारियर्स-

16 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

- 17 जनवरी: यूपी वारियर्स बनाम मुंबई इंडियंस

- 18 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

- 19 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वारियर्स

- 20 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस

- 21 जनवरी: यूपी वारियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

- 22 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

- 23 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस

- 24 जनवरी: यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जायंट्स

मुंबई लेग

- 26 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

- 27 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स

- 28 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वारियर्स

- 29 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स

- 30 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स

- 31 जनवरी: यूपी वारियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

- 1 फरवरी: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स

- 2 फरवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स

- 3 फरवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वारियर्स।



प्लेऑफ

- 5 फरवरी: एलिमिनेटर

- 7 फरवरी: फाइनल

सभी मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे खेले जाएंगे। वडोदरा लेग के मैच वडोदरा में होंगे, जबकि दूसरा लीग चरण और प्लेऑफ़ मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में खेले जाएंगे।

स्क्वॉड:

दिल्ली कैपिटल्स: एनाबेल सदरलैंड, चिनेल हेनरी, दीया यादव, जेमिमा रोड्रिग्स, किरण नवगिरे, कर्स्टी गॉर्डन, लौरा वोल्वार्ड्ट, लुसी हैमिल्टन, ममता मदीवाला, मारिज़ैन कैप, मिन्नू मणि, एन श्री चरानी, ​​नंदनी शर्मा, नज़मा खान, निक्की प्रसाद, शेफाली वर्मा, उमा काशवी।

गुजरात जायंट्स: अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर, बेथ मूनी, भारती फुलमाली, जी कमलिनी, जॉर्जिया वेयरहैम, हैप्पी कुमारी, जिन्तिमणि कलिता, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, किम गर्थ, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह, समैरा राघव, सोफी डिवाइन, तनुजा कंवर, यास्तिका भाटिया।

मुंबई इंडियंस: अक्षिता भगत, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, भारती रावल, दिशा कसाट, हरमनप्रीत कौर, हेले मैथ्यूज, लतिका इनामदार, नताली साइवर, निकोला कैरी, राहिला फिरदौस, एस सजना, सानिका चालके, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, श्वेता सहरावत, तारा नॉरिस, वैष्णवी शर्मा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: अरुंधति रेड्डी, क्लो ट्रायोन, एलिसे पेरी, जॉर्जिया वोल, जेस जोनासेन, लॉरेन बेल, नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, प्रथ्योषा कुमार, प्रेमा रावत, राधा यादव, ऋचा घोष, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, स्मृति मंधाना, तेजल हसब्निस, वृंदा दिनेश।

यूपी वारियर्स: आशा शोभना, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, हरलीन देयोल, कैथरीन ब्राइस, क्रांति गौड़, मनाली दक्षिणी, मेग लैनिंग, फोबे लिचफील्ड, प्रतिका रावल, सहाना पवार, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, स्नेह राणा, सोफी एक्लेस्टोन, सोफी मोलिनक्स, सुषमा वर्मा।