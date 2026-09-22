नागोया: एशियन गेम्स 2026 में मंगलवार को भारत के लिए टेबल टेनिस से अच्छी खबर आई। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने मुकाबले में 1-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। अब क्वार्टर फाइनल में उसका सामना नॉर्थ कोरिया से होगा। वहीं, कराटे में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गए।

थाईलैंड को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम

भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने थाईलैंड के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज की। भारत एक समय मुकाबले में 1-2 से पीछे था, लेकिन खिलाड़ियों ने वापसी करते हुए लगातार दो मुकाबले जीतकर टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। अब अगले दौर में भारत का सामना नॉर्थ कोरिया की टीम से होगा।

यशस्विनी घोरपड़े ने दिलाई भारत को दो जीत

भारत की जीत में यशस्विनी घोरपड़े का अहम योगदान रहा। उन्होंने मुकाबले में भारत के लिए दो जीत दर्ज कीं और टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद श्रीजा अकुला ने निर्णायक मुकाबला जीतकर भारत की जीत पक्की की। उन्होंने ओलंपियन और एशियन गेम्स पदक विजेता सुथासिनी सवेट्टाबुत को 3-1 से हराया। श्रीजा ने यह मुकाबला 9-11, 11-6, 12-10, 11-8 के स्कोर से अपने नाम किया।

एशियन गेम्स में भारत के नाम अब तक तीन टेबल टेनिस मेडल

भारत ने अब तक एशियन गेम्स में टेबल टेनिस के तीन मेडल जीते हैं और तीनों ब्रॉन्ज रहे हैं। भारत को इस खेल में पहली बार 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में मेडल मिला था। भारतीय पुरुष टीम ने देश के लिए एशियन गेम्स में टेबल टेनिस का पहला पदक जीता था। इसके बाद शरत कमल और मनिका बत्रा ने मिक्स्ड डबल्स में एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने महिला डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यह इस इवेंट में भारत का पहला एशियन गेम्स मेडल था।

कराटे में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज से चूके

कराटे के पुरुष 84 किलोग्राम कुमिते वर्ग में भारत के चेतन भट्ट पदक जीतने से चूक गए। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्हें चीनी ताइपे के चुंग मेंग-यू के खिलाफ हार मिली। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। इसके बाद सेंशू नियम के आधार पर चुंग मेंग-यू को विजेता घोषित किया गया। इससे पहले चेतन भट्ट को सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अलजाफरी के खिलाफ 0-8 से हार का सामना करना पड़ा था।

4x100 मीटर मेडले रिले के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम

स्विमिंग में भी भारत के लिए अच्छी खबर आई। रोहित बेनेडिक्शन, धनुष सुरेश, ऋषभ दास और आकाश मणि की भारतीय चौकड़ी ने पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले के हीट में 3:40.41 सेकंड का समय निकाला। भारत 16 देशों में सातवें स्थान पर रहा और फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। इस इवेंट का फाइनल बाद में खेला जाना है।

सॉफ्ट टेनिस में आध्या तिवारी को मिली हार

सॉफ्ट टेनिस के महिला सिंगल्स ग्रुप डी मुकाबले में भारत की आध्या तिवारी को थाईलैंड की अलीशा जिग्लर के खिलाफ 1-4 से हार मिली। आध्या ने पहला गेम 4-1 से जीता, लेकिन इसके बाद अलीशा ने लगातार चार गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। आध्या को अगले मुकाबले में पाकिस्तान की कैनात शलवानी के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी, तभी उनके पास अगले दौर में पहुंचने का मौका रहेगा।

जय मीणा ने पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया

पुरुषों के सॉफ्ट टेनिस ग्रुप डी मुकाबले में भारत के जय मीणा ने पाकिस्तान के हुसैन अरैन को 4-0 से हराया। जय ने मुकाबला 4-2, 4-0, 4-2, 4-0 के स्कोर से अपने नाम किया। यह ग्रुप डी में उनका इकलौता पुरुष सिंगल्स मुकाबला था और इस जीत के साथ उन्होंने नॉकआउट दौर में जगह बना ली।

सेपकटकरॉ में भारत को मलेशिया से मिली हार

सेपकटकरॉ के पुरुष टीम रेगु इवेंट में भारत को ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में मलेशिया के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।भारत दोनों गेम में 9-15 और 12-15 से हार गया। इस हार के बाद भारत के लिए नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। टीम अब बुधवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में फिलीपींस का सामना करेगी।

Asian Games 2026 में भारत के 6 मेडल

एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक कुल 6 मेडल हैं। इनमें 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारतीय दल की नजरें अब आगामी मुकाबलों में मेडल संख्या बढ़ाने पर होंगी। खासतौर पर महिला टेबल टेनिस टीम की नजरें क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ कोरिया को हराकर पदक की ओर एक और कदम बढ़ाने पर रहेंगी।