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दुबई: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 के अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से करारी शिकस्त दी। भारत की जीत में शैफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी और दीप्ति शर्मा व नंदनी शर्मा की शानदार गेंदबाजी का अहम योगदान रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 159/9 रन बनाए, जिसके जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 16.1 ओवर में महज 65 रन पर ऑलआउट हो गई।

शैफाली वर्मा ने मचाई तबाही

थाईलैंड की कप्तान थिपाचा पुथावोंग ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारत की शुरुआत आक्रामक रही और शैफाली वर्मा ने आते ही थाई गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। शैफाली ने महज 36 गेंदों में 64 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।

उपकप्तान स्मृति मंधाना ने भी भारत को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों पर 19 रन बनाए, लेकिन रन आउट होकर पवेलियन लौट गईं। वहीं डेब्यू कर रहीं प्रतिका रावल ने 18 गेंदों में 22 रन की उपयोगी पारी खेली। प्रतिका ने जेमिमा रोड्रिग्स की गैरमौजूदगी में टीम में जगह बनाई थी।

बीच के ओवरों में लड़खड़ाई भारतीय पारी

शैफाली और मंधाना की शुरुआत के बाद भारत को बीच के ओवरों में कुछ झटके लगे। कप्तान हरमनप्रीत कौर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि ऋचा घोष खाता भी नहीं खोल सकीं। थाईलैंड की स्पिनर सुलेपॉर्न लामि ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।

इसके बावजूद भारत ने निचले क्रम में मिले उपयोगी योगदान की बदौलत बड़ा स्कोर खड़ा किया। क्रांति गौड़ ने 15 रन और भारती फुलमाली ने 13 रन की पारियां खेलीं। थाईलैंड की ओर से सुनिदा चतुरोंगरत्ताना ने 2 विकेट लिए। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 159/9 का स्कोर बनाया और थाईलैंड के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा।

भारतीय स्पिनरों के सामने थाईलैंड की बल्लेबाजी ढेर

160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थाईलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने पावरप्ले से ही दबाव बना दिया और थाईलैंड ने शुरुआती ओवरों में लगातार विकेट गंवाए। क्रांति गौड़ ने 1 विकेट लिया, जबकि श्री चरणी ने 2 विकेट चटकाकर थाईलैंड की मुश्किलें बढ़ा दीं।

पावरप्ले खत्म होने तक थाईलैंड का स्कोर 39/3 था। इसके बाद नंदनी शर्मा ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।

दीप्ति शर्मा ने 7 गेंद में कर दिया खेल खत्म

थाईलैंड की विकेटकीपर-बल्लेबाज नन्नापत कोंचारोएनकाई ने अकेले संघर्ष करते हुए 48 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास सहयोग नहीं मिला। भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट निकालते रहे और थाईलैंड की पारी बिखरती चली गई।

डेब्यू कर रहीं लेग स्पिनर प्रेमा रावल ने भी किफायती गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया। दीप्ति ने सिर्फ 1.1 ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट झटके और थाईलैंड की पारी को 65 रन पर समेट दिया।

भारत ने 94 रन से दर्ज की बड़ी जीत

थाईलैंड की पूरी टीम 16.1 ओवर में 65 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह भारत ने मुकाबला 94 रन से अपने नाम किया। भारत की ओर से शैफाली वर्मा ने बल्ले से और दीप्ति शर्मा तथा नंदनी शर्मा ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को Women's T20 Asia Cup 2026 में जीत के साथ शुरुआत दिलाई।