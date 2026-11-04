नई दिल्ली: भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) में लगातार तीसरा और कुल चौथा खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। छह देशों के इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 नवंबर से भोपाल में होगी, जहां भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में मलेशिया से भिड़ेगी। जापान में हाल ही में एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय महिला टीम का यह पहला टूर्नामेंट होगा।

भोपाल में खेला जाएगा छह देशों का टूर्नामेंट

महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में बने नए हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा जापान, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की टीमें हिस्सा लेंगी। सभी छह टीमें खिताब जीतने के लिए एक-दूसरे को कड़ी चुनौती देंगी। भारतीय टीम घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाकर अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी।

तीन बार खिताब जीत चुकी है भारतीय टीम

भारतीय महिला हॉकी टीम इससे पहले 2016, 2023 और 2024 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत चुकी है। अब टीम की नजर लगातार तीसरी बार और कुल चौथी बार चैंपियन बनने पर होगी। पिछले महीने जापान में एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। टीम इस सफलता को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भी जारी रखना चाहेगी।

भारतीय टीम का पूरा कार्यक्रम

भारतीय महिला हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत 19 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ करेगी। इसके बाद टीम 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से भिड़ेगी। सभी लीग मुकाबले टीम के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। एशिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम चीन भी 19 नवंबर को थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी।