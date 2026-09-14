दुबई: महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला टीम के ट्रॉफी नहीं लेने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। श्रीलंका को 72 रनों से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार चैंपियन बनी भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और विजेता पदक लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने नकवी के खिलाफ 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर' के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

फैंस ने लगाए 'ट्रॉफी चोर' के नारे

महिला एशिया कप 2026 के फाइनल के बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय फैंस ने मोहसिन नकवी के खिलाफ नारेबाजी की। फैंस लगातार "ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर" कहते हुए नजर आए। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है।

नकवी एसीसी अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के बीच भारतीय टीम का उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार करना चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता आठवां खिताब

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ भारत ने महिला एशिया कप का अपना रिकॉर्ड आठवां खिताब जीता। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने अहम योगदान दिया, जबकि गेंदबाजी में श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

करीब एक घंटे तक चला पुरस्कार समारोह का इंतजार

फाइनल खत्म होने के बाद पुरस्कार समारोह में लगभग एक घंटे की देरी हुई। मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने के लिए मंच पर मौजूद थे, लेकिन भारतीय टीम मंच पर नहीं पहुंची। इस दौरान श्रीलंका की खिलाड़ियों ने उपविजेता पदक हासिल किए और कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने नकवी से उपविजेता चेक स्वीकार किया। इसके बाद नकवी अचानक मंच से चले गए। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और विजेता पदक लेने के बजाय मैदान के एक तरफ अपनी जीत का जश्न मनाया और बाद में टीम फोटो खिंचवाई।

BCCI के निर्देश पर लिया गया फैसला

भारतीय टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने बाद में स्पष्ट किया कि ट्रॉफी समारोह से दूर रहने का फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर लिया गया था। उन्होंने कहा कि टीम बोर्ड के फैसले के साथ खड़ी है। मजूमदार ने कहा, 'यह फैसला BCCI ने लिया है और हम इसके साथ खड़े हैं।'

कोच ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय टीम के लिए टूर्नामेंट का परिणाम सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। हम चैंपियन हैं। हमारे लिए यही काफी है। बड़े बोर्ड पर भी लिखा था कि भारत एशिया कप 2026 का चैंपियन है।'

पुरुष टीम के बाद महिला टीम ने भी अपनाया यही रुख

भारतीय महिला टीम का यह फैसला 2025 के पुरुष एशिया कप फाइनल की घटना की याद दिलाता है। उस समय भी भारतीय पुरुष टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण दोनों मौकों पर ट्रॉफी समारोह को लेकर विवाद देखने को मिला।

महिला टीम की जीत के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने औपचारिक मंच पर जाने के बजाय मैदान पर ही जश्न मनाया। टीम ने रिकॉर्ड आठवां खिताब जीतने की खुशी अपने तरीके से मनाई और ट्रॉफी विवाद के बीच खेल के मैदान पर अपनी उपलब्धि को प्राथमिकता दी।

अब भारतीय टीम की नजर एशियन गेम्स पर

महिला एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम का अगला बड़ा लक्ष्य एशियन गेम्स है। अमोल मजूमदार ने कहा, "हमारे लिए यह टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। हमें खुशी है कि हम चैंपियन बने हैं। अब हम एशियन गेम्स की ओर देख रहे हैं।"

इस तरह भारतीय टीम ने ट्रॉफी समारोह में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। वहीं, मोहसिन नकवी के खिलाफ लगे 'ट्रॉफी चोर' के नारों ने इस पूरे विवाद को और चर्चा में ला दिया है।