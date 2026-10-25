बेंगलुरु: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के अगले सीजन में खेलने को लेकर अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत दे दिया है। धोनी ने खुलासा किया है कि वह इस साल दिसंबर से पहले आईपीएल में अपने भविष्य को लेकर अंतिम फैसला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

बेंगलुरु के कार्यक्रम में धोनी ने खोले पत्ते, डॉक्टरों पर डाला जिम्मा

बेंगलुरु में आयोजित एक हेल्थकेयर कार्यक्रम के दौरान जब एक बार फिर धोनी से उनके आईपीएल भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने जाने-पहचाने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। धोनी ने कहा कि उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा और यह देखना होगा कि क्या वह सीएसके की पीली जर्सी में एक और सीजन खेल पाने में सक्षम हैं या नहीं।

धोनी ने कहा, "डॉक्टर साहब, मुझे टेस्ट से गुजरना होगा। आपको मुझे रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद दिसंबर से पहले मुझे यह देखना होगा कि क्या मैं एक और सीजन खेलने के लिए शारीरिक रूप से पर्याप्त मजबूत हूं"। पूर्व सीएसके कप्तान ने सारा दबाव डॉक्टरों पर डालते हुए चुटकी ली, "अगर मैं फिट नहीं हूं, तो आपको सब कुछ सही करना होगा ताकि यह पुरानी विंटेज गाड़ी सड़क पर अच्छी तरह दौड़ सके। इसलिए सारा दबाव अब डॉक्टरों पर है"।

चोट के कारण नहीं खेल पाए थे IPL 2026

पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव (काफ इश्यूज) के चलते धोनी आईपीएल 2026 का पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन भी प्रभावित हुआ और टीम प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी। इसके बाद से ही पूर्व भारतीय कप्तान के संन्यास और आईपीएल में आगे खेलने को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे।

IPL 2027 में वापसी को लेकर CSK मैनेजमेंट को उम्मीद

चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी को पूरी उम्मीद है कि 'थाला' धोनी आईपीएल 2027 में एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे। सीएसके के सीईओ (CEO) काशी विश्वनाथन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह से धोनी के हाथों में है, लेकिन उनके फिर से पीली जर्सी में लौटने की पूरी संभावना है। विश्वनाथन ने कहा, "यह सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे भी उनसे पूछना है। चेन्नई पहुंचने पर वह हमें अपने फैसले से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि उनके सीएसके के लिए खेलना जारी रखने की संभावना बनी हुई है। वह अभी भी एक सक्रिय खिलाड़ी हैं"।

सीएसके के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव, जहीर खान बने हेड कोच

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ और कोचिंग ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। फ्रेंचाइजी के साथ लंबे समय तक मुख्य कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है और अब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने सीएसके के नए हेड कोच के रूप में कमान संभाल ली है।