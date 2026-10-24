नई दिल्ली : मुंबई इंडियंस के नवनियुक्त मुख्य कोच कीरोन पोलार्ड ने माना है कि पिछले कुछ सीजन में टीम अपने प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम को फिर से मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा। पोलार्ड का मानना है कि इसी से टीम को दोबारा निडर और दमदार क्रिकेट खेलने की प्रेरणा मिलेगी।

महेला जयवर्धने की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को मुंबई इंडियंस ने मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी है। वह पिछले चार आईपीएल सीजन में टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में काम कर रहे थे। अब वह महेला जयवर्धने की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले सप्ताह फ्रेंचाइजी से अपना रास्ता अलग कर लिया था। पोलार्ड का मुंबई इंडियंस और उसकी सहयोगी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ाव आईपीएल 2010 से है।

मुंबई इंडियंस के पांच खिताबी अभियानों का रहे हिस्सा

पोलार्ड मुंबई इंडियंस के पांच आईपीएल खिताब जीतने वाले अभियानों का हिस्सा रहे हैं। टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में ट्रॉफी जीती थी। इसके अलावा वह 2011 और 2013 में मुंबई की चैंपियंस लीग टी20 खिताबी जीत का भी हिस्सा रहे। उन्होंने आईपीएल में 189 मैच खेलकर 3412 रन बनाए और 69 विकेट अपने नाम किए।

'हमें स्वीकार करना होगा कि हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे'

फ्रेंचाइजी के सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में पोलार्ड ने प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा, 'एक टीम के तौर पर आपको यह समझना होगा कि हम उतने शानदार नहीं रहे, जितना आप हमें देखना चाहते हैं। बेहतर बनने की दिशा में पहला कदम इस बात को स्वीकार करना है।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम जानते हैं कि हमारे प्रशंसक आज भी हमारे प्रति बेहद वफादार हैं। उम्मीद है कि हम आने वाले समय में भी वही जुनून दिखाएंगे, जो आपने पिछले वर्षों में देखा है। नए खिलाड़ियों के साथ हम उन यादगार पलों को फिर से जीना चाहते हैं।'

'टीम को पहले समझना होगा कि हम किसके लिए खेल रहे हैं'

पोलार्ड ने कहा कि मुख्य कोच के तौर पर उनका पहला काम टीम की समस्याओं को समझना और उन्हें दूर करने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा, 'जब आप वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, तो आप नीले झंडे को लहराते हुए देखना चाहते हैं। आप प्रशंसकों का जुनून और उनकी ऊर्जा देखना चाहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमसे ही होनी चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हम उस स्तर पर नहीं रहे, जहां हमें होना चाहिए था। इससे बचा नहीं जा सकता। अब हमारी कोशिश होगी कि हम टीम के लिए खेलें, व्यक्तिगत हितों से ऊपर टीम को रखें और विरोधी टीमों को मुंबई इंडियंस की पुरानी ताकत का एहसास कराएं।'

मुख्य कोच बनने का अनुभव पोलार्ड के लिए खास

पोलार्ड ने स्वीकार किया कि मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए अब भी एक अलग और खास अनुभव है। उन्होंने कहा, 'अभी तक यह पूरी तरह से मेरे दिमाग में नहीं बैठा है। जब आपने शुरुआत की थी, तब कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आप मैदान के दूसरी तरफ इस भूमिका में होंगे।'

उन्होंने कहा कि पिछले 15-16 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। अब वह उस फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, जिसने उन्हें काफी कुछ दिया है और जिसके लिए उन्होंने भी लंबे समय तक योगदान दिया है।

कोच बनने के बाद भी जीतने की भूख नहीं होगी कम

मैदान पर अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर पोलार्ड ने कहा कि मुख्य कोच बनने के बाद भी उनकी जीतने की इच्छा पहले जैसी ही रहेगी। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ बदलेगा। जीतने की चाह और हर बार उसी जुनून को पैदा करने की भावना आपके भीतर होती है। मेरे लिए आग पहले की तरह ही जलती रहेगी, बस अब मैं मैदान से थोड़ी दूर रहूंगा।'

पोलार्ड इंग्लैंड की द हंड्रेड प्रतियोगिता में एमआई लंदन के मुख्य कोच भी हैं। ऐसे में उन्हें फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोचिंग का अनुभव हासिल हो चुका है।

जयवर्धने के अनुभव से मुंबई की सफलता को मिली मजबूती

पोलार्ड के मुताबिक, जयवर्धने के साथ काम करने से मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को काफी फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि एक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी से लेकर कोचिंग स्टाफ के सदस्य तक जयवर्धने को अलग-अलग भूमिकाओं में देखने से उन्हें खेल की नई समझ मिली। अब पोलार्ड इसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2027 में फिर से खिताब की दौड़ में मजबूत दावेदार बनाने की कोशिश करेंगे।