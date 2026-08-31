लंदन : पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन लंच के बाद टीम ने मैदान पर लौटने से इनकार करने पर विचार किया था। यह विवाद इमरान खान के बेटों के साथ स्काई स्पोर्ट्स के एक इंटरव्यू को लेकर हुआ था। पाकिस्तान की हार के बाद जब बाबर से इन खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी चर्चा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। मैच के बाद बात करते हुए पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम से पूछा गया कि क्या शुरुआती दिन लंच ब्रेक के बाद मैदान पर न उतरने को लेकर पाकिस्तान खेमे में कोई बातचीत हुई थी। बाबर ने कहा, 'नहीं, नहीं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है।' जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या उन्हें इस मामले से जुड़ी किसी चर्चा के बारे में पता है, तो बाबर ने फिर से संकेत दिया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाबर ने कहा, 'नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है।'

उनकी यह टिप्पणी उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी थी कि अगर स्काई स्पोर्ट्स पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों - सुलेमान और कासिम खान - का इंटरव्यू प्रसारित करता है, तो वे टीम को मैदान पर वापस नहीं भेजेंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन द्वारा लिए गए इस इंटरव्यू को आखिरकार लंच ब्रेक के दौरान प्रसारित किया गया और पाकिस्तान तय समय के अनुसार दोपहर के सत्र के लिए मैदान पर लौटा।

यह विवाद शुरुआती दिन लंच ब्रेक के दौरान तब शुरू हुआ जब स्काई स्पोर्ट्स ने पहले से रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू प्रसारित किया। खबरों के अनुसार PCB ने ब्रॉडकास्टर से इस सेगमेंट को लेकर शिकायत की थी, जिसमें इमरान खान के इलाज और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर बात की गई थी। बाबर की टिप्पणी पाकिस्तान के मुख्य कोच सरफराज अहमद की पहले की बातों से भी मेल खाती है, जिन्होंने कहा था कि उन्हें और खिलाड़ियों को कथित धमकी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे मैच पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे।

मैदान के बाहर के विवाद के बावजूद पाकिस्तान लंच के बाद लौटा और टेस्ट बिना किसी रुकावट के जारी रहा। आखिरकार इंग्लैंड ने बड़ी जीत हासिल की जिससे पाकिस्तान सीरीज में 2-0 से पीछे हो गया और अब एक मैच बाकी है।