नई दिल्ली : सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख VVS लक्ष्मण आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिए 768 सदस्यों वाले भारतीय दल की पुष्टि करते हुए इस बात की जानकारी दी। इस दल में 503 एथलीट, 246 टीम अधिकारी/सपोर्ट स्टाफ और 19 दल के स्टाफ सदस्य शामिल होंगे।

लक्ष्मण पुरुष टीम की देखरेख करेंगे क्योंकि नियमित हेड कोच गौतम गंभीर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज से पहले आराम दिया गया है, जो 27 सितंबर से शुरू होगी। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार सुनील जोशी, ऋषिकेश कानिटकर और सुभादीप घोष लक्ष्मण के साथ जुड़ेंगे जबकि अमोल मजूमदार एशियाई खेलों के लिए महिला टीम की कमान संभालेंगे।

लक्ष्मण ने हाल ही में जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज के दौरान भारतीय टीम की देखरेख की थी। ऐसा तब हुआ था जब इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के बाद गंभीर को आराम दिया गया था। भारतीय पुरुष और महिला टीमें एशियाई खेलों में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतरेंगी क्योंकि उन्होंने 2022 हांग्जो खेलों में खिताब जीता था। ऋतुराज गायकवाड़ ने एशियाई खेलों में मुख्य रूप से दूसरी पंक्ति की भारतीय टीम को गोल्ड जिताया था, जबकि हरमनप्रीत कौर ने महिला प्रतियोगिता में 'वुमन इन ब्लू' को गोल्ड दिलाया था।