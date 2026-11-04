ऑकलैंड: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 37 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस और फुर्ती से सभी को प्रभावित किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने स्लिप में अंशुल कंबोज की गेंद पर शानदार कैच लपका। उनके इस बेहतरीन प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

Virat Kohli turns 39 tomorrow, and this catch is enough to give you an idea of his incredible fitness level.🔥🙌 #INDvsNZ #Viratkohli https://t.co/by9gKK24XC — HIMANI 🐥 (@himanii_68) November 4, 2026

Dude decided to give us this generational template just before his birthday 😭 (will be deleted) https://t.co/4NDF6WPJHm — Sabiee (@whipofwrist) November 4, 2026

स्लिप में विराट कोहली का शानदार कैच

यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के दौरान हुई, जब अंशुल कंबोज की गेंद पर नाथन स्मिथ ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरे स्लिप की ओर तेजी से गई। वहां तैनात विराट कोहली ने दाईं ओर शानदार डाइव लगाई और जमीन से कुछ इंच ऊपर ही एक हाथ से गेंद को लपक लिया। कोहली ने तुरंत इशारा कर कैच पकड़े जाने की पुष्टि की और भारतीय टीम को अहम सफलता दिलाई।

कैच के बाद कोहली का खास अंदाज

शानदार कैच लेने के बाद विराट कोहली ने अपने खास अंदाज में जश्न मनाया। उन्होंने 'बो एंड एरो' यानी धनुष और तीर चलाने जैसा सेलिब्रेशन किया और जीभ बाहर निकालकर साथी खिलाड़ी के साथ मुस्कुराते नजर आए। उनके इस अंदाज ने मैदान पर मौजूद दर्शकों का ध्यान खींचा। कैच और जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

फिटनेस को लेकर आलोचकों को दिया जवाब

विराट कोहली के इस कैच को उनकी शानदार फिटनेस और खेल के प्रति समर्पण का उदाहरण माना जा रहा है। अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम में उनकी जगह पर कुछ आलोचकों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि, मैदान पर उनकी फुर्ती और शानदार फील्डिंग ने एक बार फिर दिखाया कि वह अपनी फिटनेस और प्रदर्शन पर कितनी मेहनत करते हैं।

भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 185 रन पर समेटा

पहले वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट, गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट हासिल किए। वहीं, रोहित शर्मा ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए डैरिल मिचेल को रनआउट किया। भारतीय गेंदबाजों के इस दमदार प्रदर्शन के चलते न्यूजीलैंड की पूरी टीम 185 रनों पर ऑलआउट हो गई।