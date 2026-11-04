ऑकलैंड: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। कोहली ने ऑकलैंड में 51 गेंदों पर 74 रनों की तूफानी पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की।

रन चेज में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा

विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 242 पारियों में 8,720 रन बनाए थे। वहीं कोहली ने 169 पारियों में 8,741 रन बनाकर सचिन को पीछे छोड़ दिया। इस दौरान उनका औसत 66.21 और स्ट्राइक रेट 95.03 रहा है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबरी

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी भी कर ली है। दोनों बल्लेबाजों के नाम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 1,971 रन दर्ज हैं। कोहली ने 37 पारियों में 57.97 की औसत से ये रन बनाए हैं, जबकि पोंटिंग ने 50 पारियों में 45.83 की औसत से इतने रन बनाए थे।

नंबर-3 पर 13 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

विराट कोहली ने पहले वनडे के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस पोजीशन पर उन्होंने 251 पारियों में 13,062 रन बनाए हैं। उनका औसत 61.61 रहा है। इस दौरान उनके बल्ले से 48 शतक और 70 अर्धशतक निकले हैं।

साल 2026 में भी विराट का बल्ला जमकर बोल रहा

विराट कोहली के लिए साल 2026 वनडे क्रिकेट में शानदार रहा है। उन्होंने इस साल अब तक 10 वनडे मुकाबलों की 10 पारियों में 69.55 की औसत से 626 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 120.61 रहा है। इस दौरान कोहली ने दो शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 139 रन रहा है।

बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत की शानदार जीत

न्यूजीलैंड के 185 रनों के जवाब में भारतीय टीम को बारिश के कारण संशोधित लक्ष्य मिला। डकवर्थ-लुईस नियम के तहत भारत को 32 ओवर में 143 रन बनाने थे। विराट कोहली की 74 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।