नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया इतिहास रचने के करीब हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज में कोहली के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। इस सीरीज में उनके निशाने पर कई बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी रहेंगे।

पोंटिंग को पीछे छोड़ने के लिए चाहिए सिर्फ 75 रन

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने से महज 75 रन दूर हैं। फिलहाल इस रिकॉर्ड पर रिकी पोंटिंग का कब्जा है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 वनडे पारियों में 1,971 रन बनाए हैं। वहीं कोहली ने 36 मैचों में 1,897 रन बनाए हैं। ऐसे में आगामी सीरीज में 75 रन बनाते ही कोहली पोंटिंग को पीछे छोड़ सकते हैं।

103 रन बनाते ही 2,000 ODI रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे

कोहली के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का मौका है। अगर वह आगामी सीरीज में 103 रन बना लेते हैं तो इस टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 2,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल इस आंकड़े तक कोई भी बल्लेबाज नहीं पहुंचा है।

न्यूजीलैंड की धरती पर भी कोहली के सामने बड़ा रिकॉर्ड

कोहली के निशाने पर न्यूजीलैंड की धरती पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड भी रहेगा। फिलहाल यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉ के नाम है, जिन्होंने न्यूजीलैंड में 18 पारियों में 832 रन बनाए थे। कोहली ने न्यूजीलैंड में 11 वनडे मैचों में 514 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं।

सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड भी खतरे में

विराट कोहली को वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करने का मास्टर कहा जाता है। अब उनके पास इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने का मौका है। कोहली ने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 168 पारियों में 8,667 रन बनाए हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर के नाम 232 पारियों में 8,720 रन दर्ज हैं। कोहली को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 54 रनों की जरूरत है।

2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं विराट कोहली

विराट कोहली का साल 2026 में वनडे प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अब तक नौ पारियों में 552 रन बनाए हैं और उनका औसत 69 का रहा है। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और तीन अर्धशतक निकले हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 118 तक पहुंच गया है। चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलने के बावजूद वह भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

4 नवंबर से शुरू होगी पांच मैचों की वनडे सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 7 नवंबर को वेलिंगटन, तीसरा 10 नवंबर को हैमिल्टन में होगा। वहीं सीरीज के आखिरी दो मुकाबले 13 और 15 नवंबर को टॉरंगा के बे ओवल मैदान पर खेले जाएंगे।