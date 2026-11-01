नई दिल्ली: क्रिकेट फैंस के लिए T20 वर्ल्ड कप 2028 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट के फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों के वेन्यू की जानकारी सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इतना ही नहीं, ICC ने 2028 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में भी बड़ा बदलाव किया है, जिससे टूर्नामेंट पहले से ज्यादा रोमांचक होने वाला है।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा T20 वर्ल्ड कप 2028 का फाइनल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, T20 वर्ल्ड कप 2028 का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। करीब एक लाख दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों में शामिल है। 2028 में दूसरी बार MCG को पुरुष T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी मिलेगी। इससे पहले 2022 में भी इसी मैदान पर फाइनल खेला गया था, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था।

MCG के नाम दर्ज है कई ऐतिहासिक फाइनल की मेजबानी

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का क्रिकेट इतिहास बेहद शानदार रहा है। इस मैदान पर 1992 और 2015 के पुरुष वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले भी खेले जा चुके हैं। इसके अलावा 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक फाइनल भी इसी मैदान पर आयोजित हुआ था। अब 2028 में एक बार फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ T20 टीमों के बीच खिताबी जंग देखने को मिलेगी।

पर्थ में हो सकता है पहला सेमीफाइनल

T20 वर्ल्ड कप 2028 के पहले सेमीफाइनल के लिए पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इस स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं के साथ बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले आयोजित करने की क्षमता है। खास बात यह है कि पर्थ का समय भारत के प्राइमटाइम प्रसारण स्लॉट के लिहाज से भी अनुकूल माना जाता है। ऐसे में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो यह वेन्यू दर्शकों के लिए काफी अहम हो सकता है।

न्यूजीलैंड में खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल

टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड में आयोजित किए जाने की संभावना है। हालांकि, इसके लिए अभी तक किसी विशेष स्टेडियम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन जैसे शहर इस मुकाबले की मेजबानी के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इस तरह 2028 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले दोनों मेजबान देशों में देखने को मिल सकते हैं।

ICC ने बदल दिया T20 वर्ल्ड कप का पूरा फॉर्मेट

ICC ने 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। एडिनबर्ग में आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) में ICC ने नए प्रारूप को मंजूरी दी। अब तक इस्तेमाल होने वाले सुपर-8 फॉर्मेट की जगह सुपर-10 चरण लागू किया जाएगा। इसके अलावा सेमीफाइनल से पहले क्रॉस-पूल एलिमिनेटर मुकाबले भी खेले जाएंगे। इस बदलाव का मकसद टूर्नामेंट के अंतिम चरण को और प्रतिस्पर्धी बनाना है।

T20 वर्ल्ड कप 2028 में 20 टीमों के बीच होगी टक्कर

2028 T20 वर्ल्ड कप में पहले की तरह कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन इस बार टूर्नामेंट का शुरुआती फॉर्मेट बदल जाएगा। पहले चार ग्रुप में पांच-पांच टीमें होती थीं, जबकि अब पांच ग्रुप बनाए जाएंगे और हर ग्रुप में चार टीमें होंगी। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें अगले दौर यानी सुपर-10 में जगह बनाएंगी। इस बदलाव के चलते पहले राउंड में 40 की जगह सिर्फ 30 मुकाबले खेले जाएंगे।

सुपर-10 में दो ग्रुप, टॉप टीमों को मिलेगा सीधा सेमीफाइनल का टिकट

पहले चरण से क्वालिफाई करने वाली 10 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप में पांच टीमें होंगी और सभी टीमें अपने ग्रुप की बाकी चार टीमों से मुकाबला करेंगी। इस चरण में कुल 20 मैच खेले जाएंगे। दोनों ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीमों को सीधे सेमीफाइनल में जगह मिलेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को एलिमिनेटर मुकाबले खेलने होंगे।

एलिमिनेटर मुकाबलों से तय होंगी बाकी दो सेमीफाइनलिस्ट

नए फॉर्मेट के तहत पहला एलिमिनेटर ग्रुप A की दूसरे नंबर की टीम और ग्रुप B की तीसरे नंबर की टीम के बीच होगा। वहीं, दूसरे एलिमिनेटर में ग्रुप B की दूसरे नंबर की टीम का सामना ग्रुप A की तीसरे नंबर की टीम से होगा। दोनों मुकाबलों की विजेता टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इस तरह सुपर-8 की जगह सुपर-10 और दो अतिरिक्त एलिमिनेटर के साथ टूर्नामेंट में कुल 55 मुकाबले ही खेले जाएंगे।