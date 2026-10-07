नई दिल्ली: भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस बार रणजी ट्रॉफी में बिहार के शुरुआती चार मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रहेंगे। वह फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं और इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज में भी टीम के साथ रहेंगे।

भारत की T20I टीम में व्यस्त रहेंगे सूर्यवंशी

वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I सीरीज 17 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जानी है। इसी वजह से सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी के शुरुआती चरण में बिहार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। बिहार अपने अभियान की शुरुआत 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के खिलाफ करेगा।

राजगीर में पहली बार होगा रणजी मुकाबला

बिहार का पहला रणजी मुकाबला 11 अक्टूबर से नवनिर्मित राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ होगा। इसके बाद 18 अक्टूबर से टीम बड़ौदा के खिलाफ खेलेगी। बिहार अपने सभी घरेलू मुकाबले राजगीर में खेलेगा और इस मैदान पर पहली बार किसी प्रथम श्रेणी मुकाबले का आयोजन होने जा रहा है।

साकिबुल गनी को मिली कप्तानी

बिहार की 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी साकिबुल गनी करेंगे, जबकि हिमांशु सिंह को उप-कप्तान बनाया गया है। पूर्व रणजी कप्तान आशुतोष अमन टीम के मुख्य कोच होंगे और पूर्व रणजी खिलाड़ी अशोक कुमार सहायक कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे।

बिहार क्रिकेट में बड़े प्रशासनिक बदलाव

बिहार क्रिकेट में प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव चल रहे हैं। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया था। इसके बाद उन्होंने बिहार की टीमों के चयन में मदद के लिए BCCI से सहयोग मांगा।

BCCI की मदद से हुआ टीम का चयन

BCCI ने बिहार की क्रिकेट टीमों के चयन की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ताओं और अनुभवी क्रिकेटरों को सौंपी। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह ने चयन समिति की अध्यक्षता की। समिति में शरत श्रीधरन और अमिताभ विजयवर्गीय भी शामिल रहे। वहीं सुनील कुमार, ज़शान उल यक़ीन और शिखा सोनी को भी BCA के साथ काम करने वाली समितियों में शामिल किया गया।

बिहार की पूरी रणजी टीम

साकिबुल गनी (कप्तान), आयुष लोहारुका, मंगल महरौर, नमन गौरव, पीयूष सिंह, बिपिन कुमार सौरभ (विकेटकीपर), श्रमण निग्रोध (विकेटकीपर), आकाश राज, पृथ्वी राज, हिमांशु सिंह (उप-कप्तान), ख़ालिद आलम, सूरज कुमार कश्यप, साकिब हुसैन, मोहम्मद इज़हार, शब्बीर ख़ान, राघवेंद्र सिंह, आमोद यादव।