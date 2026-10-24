नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, अंतिम फैसला टीम प्रबंधन को लेना होगा।

क्राइस्टचर्च में बदली रणनीति पर नजर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाना है। ईशान किशन की चोट के बाद भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। ऐसे में चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन के सामने सवाल है कि क्या इस मौके पर सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाए।

ओपनिंग में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मजबूत

वैभव सूर्यवंशी को अब तक नियमित रूप से प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई है। इसकी एक बड़ी वजह संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सफल ओपनिंग जोड़ी है। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को तेज शुरुआत देने में सक्षम रहे हैं। ऐसे में इस जोड़ी को तोड़ना टीम प्रबंधन के लिए आसान फैसला नहीं होगा।

सूर्यवंशी के चयन पर सितांशु कोटक ने क्या कहा?

सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने की मांग के बीच भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने चयन प्रक्रिया को लेकर अहम बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल प्रशंसकों की मांग के आधार पर प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं किया जा सकता। कोटक के मुताबिक, सूर्यवंशी बेहद प्रतिभाशाली हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन उन्हें अवसर मिलने पर अनुभव से सीखने का समय भी देना जरूरी है।

15 साल के खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव से बचने की जरूरत

कोटक ने यह भी संकेत दिया कि युवा खिलाड़ी को लेकर जरूरत से ज्यादा चर्चा उसके ऊपर दबाव बढ़ा सकती है। टीम प्रबंधन को स्थापित खिलाड़ियों के प्रदर्शन और युवा प्रतिभाओं को अवसर देने के बीच संतुलन बनाना होता है। ईशान किशन की चोट के बाद अब सूर्यवंशी को मौका देने का फैसला सोशल मीडिया की मांग के बजाय टीम की जरूरत और रणनीति के आधार पर लिया जा सकता है।

नंबर तीन पर बल्लेबाजी करना हो सकता है बेहतर विकल्प

अगर वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 मुकाबले में मौका मिलता है, तो उन्हें तीसरे नंबर पर उतारना एक विकल्प हो सकता है। इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह शुरुआती विकेट गिरने की स्थिति में पावरप्ले का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी को भी बरकरार रखा जा सकता है।

सूर्यवंशी से ओपनिंग कराने पर भी हो सकता है विचार

सूर्यवंशी स्वाभाविक रूप से शीर्ष क्रम के आक्रामक बल्लेबाज हैं और पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन उन्हें ओपनिंग में उतारने पर भी विचार कर सकता है। इस स्थिति में संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजना पड़ सकता है। हालांकि, इससे टीम के मौजूदा बल्लेबाजी क्रम में बदलाव होगा।

एशियन गेम्स में अपनाई जा चुकी है ऐसी रणनीति

लेख में दिए गए विवरण के अनुसार, एशियन गेम्स 2026 के दौरान सूर्यवंशी और संजू सैमसन एक साथ भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे थे। उस समय सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी, जबकि सैमसन को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में सूर्यवंशी ने 21 गेंदों पर 53 रन की तेज पारी खेलकर अपनी आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना सबसे अहम

वैभव सूर्यवंशी को किस नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, यह सवाल तभी प्रासंगिक होगा जब उन्हें दूसरे टी20 मुकाबले में अंतिम एकादश में शामिल किया जाएगा। टीम प्रबंधन को खिलाड़ी की भूमिका, पिच की परिस्थितियों और टीम के संतुलन को ध्यान में रखकर फैसला करना होगा। अब सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि भारत सूर्यवंशी को मौका देता है या किसी अन्य संयोजन के साथ मैदान पर उतरता है।