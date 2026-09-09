न्यूयॉर्क : अमेरिकी ओपन में एरिना सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में उन्होंने विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा को 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7) से मात दी।

मुकाबला काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा और दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। सबालेंका ने निर्णायक सेट का टाईब्रेकर जीतकर मुकाबला अपने नाम किया और लगातार तीसरे अमेरिकी ओपन खिताब की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा।

“एक समय लगा सब कुछ खत्म हो गया”

जीत के बाद सबालेंका ने नोस्कोवा के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, “क्या जबरदस्त मुकाबला था। वह क्या शानदार खिलाड़ी है। एक समय तो मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। इससे मुझे थोड़ा सहज होने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली।”

सबालेंका के लिए यह जीत इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि अमेरिकी ओपन में आगे बढ़ने के साथ-साथ उनकी महिला सिंगल्स की नंबर-1 रैंकिंग भी दांव पर लगी थी। जीत के साथ उन्होंने अपनी रैंकिंग बचाने की दिशा में अहम कदम उठाया।

अब पेगुला से होगी सबालेंका की टक्कर

सेमीफाइनल में सबालेंका के सामने अब तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला की चुनौती होगी। पेगुला ने क्वार्टरफाइनल में 26वीं वरीयता प्राप्त एम्मा नवारो को 3-6, 6-4, 6-3 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई।

सबालेंका और पेगुला के बीच अमेरिकी ओपन में पहले भी कड़ी टक्कर देखने को मिली है। सबालेंका ने 2024 के फाइनल और पिछले साल के सेमीफाइनल में पेगुला को हराया था। ऐसे में इस बार पेगुला के पास पिछली हार का हिसाब बराबर करने का मौका होगा।

पुरुष क्वार्टरफाइनल में टियाफो की रोमांचक जीत

अमेरिकी ओपन के पुरुष वर्ग में भी मंगलवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने एलेक्स मिशेलसेन को पांच सेट तक चले मुकाबले में हराया।

टियाफो ने यह मुकाबला 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) से अपने नाम किया। मुकाबले का फैसला भी निर्णायक सेट के टाईब्रेकर में हुआ, जहां टियाफो ने धैर्य बनाए रखते हुए जीत दर्ज की।

खिताब की ओर सबालेंका का एक और कदम

सबालेंका अब अमेरिकी ओपन में लगातार तीसरा खिताब जीतने की कोशिश में हैं। हालांकि सेमीफाइनल में पेगुला उनके सामने बड़ी चुनौती होंगी। दोनों खिलाड़ियों के पिछले मुकाबलों को देखते हुए यह मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। सबालेंका की नजर जहां फाइनल में पहुंचने पर होगी, वहीं पेगुला घरेलू दर्शकों के सामने बड़ा उलटफेर करना चाहेंगी।