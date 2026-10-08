नई दिल्ली: आईपीएल 2027 से पहले श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के कोचिंग स्टाफ के दो अहम सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जेम्स होप्स और ब्रैड हैडिन अब पंजाब किंग्स के साथ नजर नहीं आएंगे।

BBL और घरेलू क्रिकेट में मिली नई जिम्मेदारी

जेम्स होप्स को ऑस्ट्रेलियाई घरेलू टीम क्वींसलैंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह बिग बैश लीग की टीम ब्रिस्बेन हीट की कमान भी संभालेंगे। वहीं, ब्रैड हैडिन ने न्यू साउथ वेल्स के मुख्य कोच का पद संभाल लिया है और उन्हें भी BBL में भूमिका मिलने की संभावना जताई जा रही है।

पंजाब किंग्स को तीन कोचों की तलाश

होप्स और हैडिन के जाने के अलावा पंजाब किंग्स पहले ही स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले की सेवाएं खो चुकी है।बहुतुले अब गौतम गंभीर की अगुआई वाली भारतीय पुरुष सीनियर टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। ऐसे में IPL 2027 से पहले PBKS को सपोर्ट स्टाफ में तीन अहम पदों के लिए नए चेहरों की तलाश करनी होगी। एक सूत्र के मुताबिक, 'मुख्य कोच ही सपोर्ट स्टाफ में रिप्लेसमेंट को लेकर फैसला करेंगे।'

पिछले सीजन में शानदार शुरुआत के बाद चूकी PBKS

रिकी पोंटिंग की अगुआई में पंजाब किंग्स ने पिछले सीजन की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से की थी और टीम ने लंबे समय बाद आईपीएल फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि, IPL 2026 में टीम अपनी शुरुआत की लय बरकरार नहीं रख सकी और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। पोंटिंग ने सीजन के दौरान टीम की खराब फील्डिंग और छोटी-छोटी गलतियों को प्रदर्शन प्रभावित करने वाले अहम कारणों में गिना था।

16 से ज्यादा कैच छोड़ना बना बड़ी परेशानी

IPL 2026 में पंजाब किंग्स की फील्डिंग चिंता का बड़ा विषय रही और टीम ने पूरे सीजन में 16 या उससे ज्यादा कैच छोड़े।

PBKS की कैचिंग एफिशिएंसी लीग में सबसे खराब रही, जबकि गेंदबाजी में भी कोई गेंदबाज पर्पल कैप की शीर्ष 15 दौड़ में जगह नहीं बना सका। अर्शदीप सिंह टीम के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, जिन्होंने 14 विकेट लिए, लेकिन उनका गेंदबाजी औसत 38.64 और इकॉनमी रेट 10 रन प्रति ओवर से ज्यादा रहा।

IPL 2027 ऑक्शन से पहले टीम में बदलाव की तैयारी

PBKS अब 15 नवंबर तक रिटेन और रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची तय करेगी, जबकि IPL 2027 का मिनी ऑक्शन दिसंबर 2026 के मध्य में गोवा में होगा। टीम को जोश इंग्लिस के जाने के बाद बैकअप विकेटकीपर-बल्लेबाज और डेथ ओवर के विशेषज्ञ गेंदबाज की जरूरत है। मार्कस स्टोइनिस, बेन ड्वार्शुइस, मिशेल ओवेन, आजमतुल्लाह उमरजई और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे खिलाड़ियों के भविष्य पर भी टीम प्रबंधन को फैसला लेना होगा।