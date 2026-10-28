नई दिल्ली: भारतीय पैरा एथलेटिक्स जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। तीन बार एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज यादव का मंगलवार रात निधन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, 42 वर्षीय नीरज की मौत कथित तौर पर आत्महत्या से हुई। उनकी मौत के कारणों और परिस्थितियों की जांच जारी थी, जबकि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया चल रही थी।

दिल्ली के फ्लैट में मिला मौत का मामला

रिपोर्ट के अनुसार, नीरज यादव मंगलवार रात अपने फ्लैट में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ लेने के बाद मृत पाए गए। हालांकि, उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हुई थीं। बुधवार को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम किया जा रहा था। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल और पैरा एथलीट विपिन कसाना भी अस्पताल में मौजूद थे।

मुख्य कोच ने जताया दुख

भारत के मुख्य पैरा एथलेटिक्स कोच एस. सत्यनारायण ने नीरज यादव के निधन की खबर की पुष्टि करते हुए गहरा दुख जताया। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'हां, नीरज की आत्महत्या से मौत हुई है। मुझे भी यही जानकारी मिली है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने पिछली रात अपने फ्लैट में जहरीला पदार्थ खाया था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है।'

एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे नीरज

कोच सत्यनारायण के मुताबिक, नीरज यादव डोपिंग निलंबन के कारण आइची-नागोया एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा नहीं ले सके थे। उन्होंने आशंका जताई कि प्रतियोगिता से बाहर रहने का असर नीरज पर भावनात्मक रूप से पड़ा हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नीरज किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, इसकी निश्चित जानकारी नहीं है।

डोपिंग मामले के कारण लगा था निलंबन

नीरज यादव के करियर पर डोपिंग मामले का भी असर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में बेंगलुरु में प्रतियोगिता से बाहर लिए गए उनके नमूने में स्टैनोजोलोल नामक प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड की पुष्टि होने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने डोपिंग अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत अपने नमूने की DNA जांच कराने की मांग भी की थी।

संघर्ष से सफलता तक का सफर

नीरज यादव का खेल सफर शारीरिक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने की मिसाल रहा। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था। उनके निधन की खबर से भारतीय पैरा एथलेटिक्स जगत में शोक है। फिलहाल, उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों के स्पष्ट होने का इंतजार है।