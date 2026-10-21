आइची-नागोया: एशियाई पैरा खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए तीन पदक पक्के कर दिए हैं। मौजूदा चैंपियन और विश्व के नंबर-1 खिलाड़ी सुहास एलवाई के साथ नवीन शिवकुमार और अभिजीत सखूजा ने पुरुष एकल एसएल4 स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस उपलब्धि के साथ भारत ने प्रतियोगिता में कम से कम तीन पदक सुनिश्चित कर लिए हैं।

सुहास एलवाई ने कोरियाई खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

मौजूदा चैंपियन सुहास एलवाई ने क्वार्टरफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के चो नादान को सीधे गेम में 21-12, 21-16 से हराया। विश्व के नंबर-1 खिलाड़ी और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सुहास ने मुकाबले में दमदार खेल दिखाते हुए अंतिम चार में प्रवेश किया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान से होगा।

सुकांत कदम को मिली हार, सेमीफाइनल में पहुंचे फ्रेडी सेतियावान

भारत के सुकांत कदम को क्वार्टरफाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान के खिलाफ कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। सेतियावान ने तीन गेम तक चले मुकाबले में सुकांत को 21-17, 18-21, 21-15 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां अब उनका सामना भारतीय खिलाड़ी सुहास एलवाई से होगा।

नवीन शिवकुमार और अभिजीत सखूजा के बीच होगा भारतीय सेमीफाइनल

एसएल4 पुरुष एकल स्पर्धा का दूसरा सेमीफाइनल भी भारत के लिए खास रहने वाला है। इसमें नवीन शिवकुमार और अभिजीत सखूजा आमने-सामने होंगे। नवीन ने क्वार्टरफाइनल में दक्षिण कोरिया के शिन क्युंग ह्वान को 21-14, 21-4 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की।

वहीं, अभिजीत सखूजा ने अपने क्वार्टरफाइनल मुकाबले में हमवतन सूर्यकांत यादव को 21-16, 21-12 से मात दी। दोनों भारतीय खिलाड़ियों के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया है।

एसएल4 श्रेणी क्या है?

बैडमिंटन की एसएल4 श्रेणी में ऐसे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनके निचले अंगों में दिव्यांगता होती है। हालांकि, एसएल3 श्रेणी के खिलाड़ियों की तुलना में इन खिलाड़ियों का दौड़ने और कोर्ट पर संतुलन बनाए रखने का स्तर बेहतर होता है। इस श्रेणी में खिलाड़ियों को उनकी शारीरिक क्षमता और मूवमेंट के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है।

एशियाई पैरा खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम की बड़ी उपलब्धि

नागोया में जारी एशियाई पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से पदक तालिका में देश की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। सुहास एलवाई खिताब बचाने के इरादे से उतरेंगे, जबकि नवीन शिवकुमार और अभिजीत सखूजा भी फाइनल में पहुंचने के लिए चुनौती पेश करेंगे। एसएल4 पुरुष एकल में तीन पदक पक्के होना भारतीय पैरा बैडमिंटन के लिए अहम उपलब्धि है।