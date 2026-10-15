नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के निर्णायक मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य का पीछा करते समय भारतीय बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी। गावस्कर के मुताबिक, अगर बल्लेबाज अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करते हैं, तो टीम को सफलता हासिल करने में मुश्किल होगी।

लक्ष्य का पीछा करने में सुधार की जरूरत

वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद गावस्कर ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम की कमजोरियों को उजागर किया। उनका मानना है कि टी20 विश्व कप की लगातार दो बार चैंपियन रही भारतीय टीम को ओस वाली परिस्थितियों में लक्ष्य का पीछा करते समय अधिक आक्रामक और प्रभावी प्रदर्शन करना चाहिए।

संजू सैमसन की अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज

गावस्कर ने संजू सैमसन की पारी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन दूसरे बल्लेबाज इस लय को बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर भी निराशा जताई।

गावस्कर ने जियोस्टार से कहा, 'इस भारतीय टीम को सबसे पहले लक्ष्य का पीछा करने के अपने तरीके में सुधार करने की जरूरत है। इस तरह की पिच पर, जहां ओस भी पड़ रही हो, आपको बल्ले से वैसा दबदबा दिखाना चाहिए, जैसा लगातार दो टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम से उम्मीद की जाती है। लेकिन इस मैच में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा। संजू ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। अभिषेक शर्मा ने खराब पारी खेली, जो उनके स्तर के मुताबिक स्वीकार्य नहीं है। ईशान किशन केमो पॉल के जाल में फंस गए और श्रेयस अय्यर अपने शतक के बाद से अच्छी लय हासिल नहीं कर पाए हैं।'

गेंदबाजों का बचाव, बल्लेबाजों से मांगी जिम्मेदारी

गावस्कर ने जहां बल्लेबाजी इकाई की आलोचना की, वहीं भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन का बचाव भी किया। उनका कहना है कि टीम के कई गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए हैं और उन्हें अनुभव हासिल करने के लिए समय देना जरूरी है। उनके मुताबिक, युवा गेंदबाजों को रन पड़ने के बावजूद समर्थन मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें।

उन्होंने कहा, 'बल्लेबाजी इकाई को अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी। हां, मैं जानता हूं कि गेंदबाजी अच्छी नहीं रही है, लेकिन ये गेंदबाज अनुभवी नहीं हैं। वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए हैं और उन्हें चौके-छक्के पड़ेंगे, तभी वे सीख पाएंगे।'

गावस्कर ने भारत को दिया 240-250 रन बनाने का मंत्र

पूर्व कप्तान ने निर्णायक मुकाबले में भारत की रणनीति को लेकर भी सुझाव दिया। उनका मानना है कि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए और फिर वेस्टइंडीज को कम रन पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

गावस्कर ने कहा, 'निर्णायक मुकाबला जीतने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, 240 से 250 रन बनाने चाहिए और फिर वेस्टइंडीज को कम स्कोर पर रोकना चाहिए। अगर बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो यह भारतीय टीम सफल नहीं होगी।'

बेंगलुरु में सीरीज का निर्णायक मुकाबला

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में बराबरी के बाद दोनों टीमों की नजरें आखिरी मुकाबला जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करने पर होंगी। भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी में निरंतरता और गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन निर्णायक साबित हो सकता है।