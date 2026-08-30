बेंगलुरु: श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के 48 घंटे के भीतर ही टीम इंडिया के कई प्रमुख खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पहुंच गए। यहां खिलाड़ियों का अनिवार्य प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट लिया गया। इस टेस्ट के साथ भारतीय क्रिकेटरों के अगले करीब आठ महीने के व्यस्त घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियों की शुरुआत हो गई है।

जडेजा-पंत समेत कई बड़े नाम शामिल

फिटनेस टेस्ट में भारत के कई केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल समेत कई प्रमुख खिलाड़ी इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे। इनके अलावा टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ भी CoE में मौजूद रहे।

हालिया टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद होने के बावजूद खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया। इस मूल्यांकन का उद्देश्य खिलाड़ियों की मौजूदा फिटनेस का आकलन करने के साथ-साथ आगामी लंबे सीजन के लिए उनके शारीरिक मानकों को तय करना है।

Bronco और Yo-Yo टेस्ट से हुई कड़ी परीक्षा

इस फिटनेस टेस्ट में खिलाड़ियों को कई कड़े शारीरिक अभ्यासों से गुजरना पड़ा। इसमें Bronco Test, 2 किलोमीटर रन और पारंपरिक Yo-Yo Test के अलावा विकेटों के बीच दौड़ जैसे क्रिकेट-विशेष अभ्यास भी शामिल रहे।

Bronco Test में खिलाड़ियों को 0, 20, 40 और 60 मीटर की दूरी पर लगाए गए कोन के बीच लगातार शटल रन करनी होती है। पांच लगातार सेट पूरे करने पर कुल 1,200 मीटर की दूरी तय होती है, जिसे खिलाड़ियों को साढ़े पांच मिनट के भीतर पूरा करना होता है।वहीं, Yo-Yo टेस्ट के लिए निर्धारित लक्ष्य 16.5 रखा गया है, जबकि 2 किलोमीटर की दौड़ को 10 मिनट से कम समय में पूरा करना जरूरी है।

बुमराह और हार्दिक को मेडिकल क्लियरेंस का इंतजार

सभी प्रमुख खिलाड़ी इस शुरुआती फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हुए। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और नितीश कुमार रेड्डी फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ से क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लेंगे।

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को श्रीलंका सीरीज में ज्यादा गेंदबाजी के वर्कलोड को देखते हुए फिलहाल अस्थायी छूट दी गई है। वहीं, इंग्लैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझने वाले प्रिंस यादव अब पूरी तरह फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं। उनकी फिटनेस टीम इंडिया के लिए सकारात्मक खबर है।

अगले आठ महीने होंगे बेहद व्यस्त

श्रीलंका दौरे के तुरंत बाद शुरू हुआ यह फिटनेस कार्यक्रम भारतीय खिलाड़ियों के लिए लंबे और चुनौतीपूर्ण क्रिकेट कैलेंडर की शुरुआत माना जा रहा है। टीम के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को आने वाले महीनों में घरेलू क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के साथ लगातार व्यस्त रहना है, जिसका समापन 2027 के आईपीएल के साथ होगा।