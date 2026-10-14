नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान करने से पहले तीन अहम खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, ऑलराउंडर हर्षित राणा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोटों के कारण टीम चयन में देरी हो रही है।

न्यूजीलैंड दौरे का पूरा शेड्यूल

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जबकि वनडे और टेस्ट टीमों की घोषणा बाकी है। वनडे सीरीज 4 नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होगी, जबकि दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर को वेलिंगटन में होगा।

तीन खिलाड़ियों की फिटनेस पर चयनकर्ताओं की नजर

रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और ऋषभ पंत की चोट से उबरने की प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इन तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धता वनडे और टेस्ट टीम के संयोजन को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से चयनकर्ता अंतिम फैसला लेने से पहले मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

हर्षित राणा की वापसी का इंतजार

तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर हर्षित राणा जुलाई से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। वह निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं, इसलिए चयनकर्ता उन्हें वनडे और टेस्ट दोनों टीमों में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, उनकी वापसी पूरी तरह फिटनेस पर निर्भर करेगी।

पंत की वापसी पर अभी अंतिम फैसला नहीं

प्रसिद्ध कृष्णा की तरह ऋषभ पंत को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के बाद तीन सप्ताह की रिकवरी अवधि दी गई थी। BCCI ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शुरुआती मैचों से उनकी अनुपलब्धता की पुष्टि की है। हालांकि, बाद के मुकाबलों में उनकी वापसी हो पाएगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अहम है दौरा

न्यूजीलैंड का यह दौरा भारत के लिए सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज तक सीमित नहीं है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। न्यूजीलैंड की पिचों पर सीम और स्विंग मिलने की संभावना को देखते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों की फिटनेस टीम के लिए खास महत्व रखती है।