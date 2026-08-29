नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव इस समय अपने करियर के एक अलग दौर से गुजर रहे हैं। 2026 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को अब भारतीय टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि, सूर्यकुमार ने वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी पहली कमाई और क्रिकेट के शुरुआती दिनों के संघर्ष को याद किया।

सूर्यकुमार ने बताया कि मुंबई की अंडर-15 टीम के साथ अपने पहले दौरे के दौरान उन्हें पूरे सीजन के लिए सिर्फ 15,000 रुपये मिले थे। उस समय उनके पास किसी कंपनी का बैट स्पॉन्सर भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी कमाई क्रिकेट का सामान खरीदने में लगा दी थी।

'15 हजार रुपये मिले थे, मैंने पूरी रकम खर्च कर दी'

सूर्यकुमार यादव ने अपनी पहली कमाई को याद करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार मुंबई के लिए अंडर-15 क्रिकेट खेला था, तब मुझे 15,000 रुपये मिले थे। यह पूरे दौरे के लिए थे। मैंने शायद पूरी रकम खर्च कर दी थी। उस समय मेरे पास बैट का कोई स्पॉन्सर नहीं था, इसलिए मैं अपनी पूरी कमाई क्रिकेट का सामान खरीदने में खर्च करता था।'

उनका यह बयान बताता है कि भारतीय क्रिकेट के मौजूदा स्टार ने अपने शुरुआती दिनों में किस तरह सीमित संसाधनों के बीच क्रिकेट का सफर तय किया।

वर्ल्ड कप जिताने के कुछ महीने बाद टीम से बाहर

सूर्यकुमार ने 2026 में भारत की कप्तानी करते हुए टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था। यह भारत का तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब था और लगातार दूसरा खिताब भी था। इससे पहले भारत ने 2007 में एमएस धोनी और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में यह ट्रॉफी जीती थी।

हालांकि, वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही महीनों बाद सूर्यकुमार को भारतीय टी20 टीम से बाहर कर दिया गया। चयनकर्ताओं ने अगले दो साल के चक्र को ध्यान में रखते हुए टीम में बदलाव का फैसला किया और श्रेयस अय्यर को कप्तानी की जिम्मेदारी दी।

खराब फॉर्म बनी बड़ी वजह

सूर्यकुमार की बल्लेबाजी में लगातार निरंतरता की कमी भी चयनकर्ताओं के फैसले की एक वजह मानी गई। 2026 के आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसके बावजूद सूर्यकुमार का कहना है कि वह भारतीय टीम में वापसी के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं।

उन्होंने वापसी के सवाल पर कहा, 'देखिए, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और वह सब कुछ कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। अगर चीजें अच्छी होती हैं, तो सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा।'

घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन से खुल सकते हैं टीम के दरवाजे

सूर्यकुमार यादव के लिए भारतीय टीम में वापसी का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई के सूत्रों ने संकेत दिया है कि अगर सूर्यकुमार घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हैं तो वह दोबारा चयन के दावेदार बन सकते हैं। बीसीसीआई सूत्र के हवाले से कहा गया, 'सूर्यकुमार यादव के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। वह फिलहाल टीम की योजनाओं में नहीं हैं, लेकिन अगर वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हैं तो वह वापसी कर सकते हैं।'

15 हजार से वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक का सफर

सूर्यकुमार यादव की कहानी भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई। अंडर-15 क्रिकेट में पूरे दौरे के लिए 15,000 रुपये की कमाई से शुरू हुआ सफर उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी और टी20 वर्ल्ड कप विजेता बनने तक ले गया। अब उनकी चुनौती एक बार फिर मैदान पर प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का भरोसा जीतने की है। अगर वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने में सफल रहते हैं, तो भारतीय टी20 टीम में वापसी का रास्ता खुल सकता है।