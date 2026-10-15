नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। इस ट्रेड के तहत भारतीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद में वापस आ गए हैं। वहीं, युवा लेग स्पिनर जीशान अंसारी अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा होंगे।

10.75 करोड़ से 5 करोड़ पर आए नटराजन

इस ट्रेड की सबसे बड़ी चर्चा टी नटराजन की फीस को लेकर है। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें IPL 2025 के खिलाड़ी ऑक्शन में 10.75 करोड़ में खरीदा था। अब वह 5 करोड़ की संशोधित फीस पर सनराइजर्स हैदराबाद में लौटेंगे।

इस तरह उनकी पिछली फीस के मुकाबले 5.75 करोड़ की कमी हुई है। नटराजन की वापसी के साथ SRH को ऐसा भारतीय तेज गेंदबाज मिला है, जो डेथ ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर और दबाव में गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है।

जीशान अंसारी की दिल्ली कैपिटल्स में एंट्री

इस ट्रेड में लेग स्पिनर जीशान अंसारी दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ गए हैं। वह अपनी मौजूदा ₹40 लाख की फीस पर टीम में शामिल होंगे। अंसारी ने IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 10 मुकाबले खेले थे और छह विकेट हासिल किए थे। उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी।

SRH के लिए पहले भी कमाल कर चुके हैं नटराजन

टी नटराजन ने 2020 से 2024 तक लगातार पांच सीजन सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजी और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता से खास पहचान बनाई।

नटराजन को क्रिकेट जगत में 'यॉर्कर किंग' के नाम से भी जाना जाता है। उनकी गेंदबाजी ने SRH को कई अहम मौकों पर फायदा पहुंचाया है। यही वजह है कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें दोबारा अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है।

कैसा रहा है टी नटराजन का IPL करियर?

टी नटराजन ने अब तक अपने IPL करियर में 73 मुकाबले खेले हैं और 72 विकेट लिए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 32.97 और इकॉनमी रेट 9.21 रहा है। उनके सर्वश्रेष्ठ IPL गेंदबाजी आंकड़े 4 विकेट पर 19 रन हैं। नटराजन ने अपने IPL करियर की शुरुआत 2017 में पंजाब की फ्रेंचाइजी से की थी। इसके बाद वह सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े और धीरे-धीरे टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल हो गए।

नटराजन की वापसी से SRH को फायदा

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी हमेशा अहम रही है। नटराजन की वापसी से टीम को एक अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज का विकल्प मिलेगा, जो आखिरी ओवरों में यॉर्कर डालने और बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं। उनकी मौजूदगी से टीम के गेंदबाजी संयोजन को लचीलापन मिल सकता है। हालांकि, IPL 2027 में उनका वास्तविक प्रभाव उनकी फिटनेस, फॉर्म और टीम की रणनीति पर निर्भर करेगा।

IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में बदलाव

दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ में भी बदलाव किए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह को टीम के सपोर्ट स्टाफ में अहम जिम्मेदारी दी गई है। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास और भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा को भी कोचिंग समूह में शामिल किए जाने की खबरें हैं।