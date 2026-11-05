मुंबई: भारतीय टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव जल्द ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। वह आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 और विजय हजारे ट्रॉफी 2026-27 में मुंबई की टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। इस तरह उनके पास घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में वापसी का दावा मजबूत करने का मौका होगा।

14 नवंबर को खेलेंगे पहला मुकाबला

सूर्यकुमार यादव की वापसी 14 नवंबर से होने वाली है। इस दिन मुंबई की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राजेश पवार की अगुवाई वाली मुंबई की सीनियर चयन समिति ने सूर्यकुमार को कप्तानी सौंपने का फैसला किया है। टीम का ऐलान अगले कुछ दिनों में हो सकता है।

टी20 टीम की कप्तानी और जगह गंवा चुके हैं SKY

सूर्यकुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को खिताब दिलाने के बावजूद टी20 इंटरनेशनल टीम की कप्तानी गंवानी पड़ी। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम चुने जाने के दौरान उन्हें कप्तानी से हटाया गया और बल्लेबाजी में लगातार गिरते प्रदर्शन के कारण टीम से भी बाहर कर दिया गया। अब घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन उनके लिए वापसी का रास्ता खोल सकता है।

रणजी ट्रॉफी में नहीं मिला था मौका

इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी 2026-27 का शुरुआती मुकाबला खेलने की इच्छा जताई थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में जगह नहीं दी। मुंबई के चयन समिति प्रमुख राजेश पवार ने कहा था, "वह निश्चित रूप से बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और मुंबई के लिए खुद को साबित कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि वह कुछ रेड-बॉल मैच खेलकर लय हासिल करें। सूर्य ने पिछले 18 महीनों से कोई रेड-बॉल मैच नहीं खेला है।"

IPL 2027 में मुंबई इंडियंस के साथ ही रहेंगे SKY

सूर्यकुमार यादव को लेकर आईपीएल 2027 से पहले ट्रेड की अटकलें भी लगाई जा रही थीं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई इंडियंस ने उन्हें ट्रेड करने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। वह आगामी सीजन में भी मुंबई की नीली और सुनहरी जर्सी में खेलते नजर आएंगे। हालांकि, टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी उन्हें मिलने की संभावना नहीं है।

चयनकर्ताओं के फैसले पर सूर्यकुमार ने क्या कहा?

टी20 टीम से बाहर होने के फैसले पर सूर्यकुमार ने आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, "जब मैंने टीम में अपना नाम नहीं देखा तो मैं मुस्कुराया। जब भी मैं दबाव में होता हूं या चीजें मेरे पक्ष में नहीं होतीं, तो मैं मुस्कुराता हूं और खुद को शांत रखता हूं।" उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले से उबरने में उन्हें करीब डेढ़ महीने का समय लगा।