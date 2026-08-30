नई दिल्ली : हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत के टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि संजू सैमसन को टीम से बाहर करने का फैसला बताना कितना मुश्किल था। सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि सैमसन के रिएक्शन ने उन्हें हैरान कर दिया। भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के हीरो बनकर सामने आए सैमसन को खराब फॉर्म की वजह से भारत की प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जगह वापस हासिल की और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड जीता।

वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में सैमसन की खराब फॉर्म के कारण उन्हें ईशान किशन के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू में सूर्यकुमार ने बताया, 'हम बस में थे, और मैंने उनसे कहा कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें यह फैसला लेना मुश्किल होगा। उन्होंने मुझसे बस एक बात कही, टीम को वर्ल्ड कप जिताने के लिए आपको जो सही लगे, वही करें।'

टीम से बाहर किए जाने पर सैमसन के रिएक्शन से सूर्यकुमार बहुत हैरान और प्रभावित हुए। पूर्व भारतीय कप्तान ने बताया, 'उन्होंने कहा कि जब भी मुझे उनकी जरूरत होगी, वह मौजूद रहेंगे और वह ऐसे तैयारी करेंगे जैसे कि वह खेलने वाले हों। यह सुनकर मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं।'

सूर्यकुमार जिन्हें खुद टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था - ने आगे बताया कि कैसे उन्होंने पहले सैमसन का साथ देने का वादा किया था। सूर्यकुमार ने कहा, 'वह मेरे लिए सबसे मुश्किल फैसला था क्योंकि मैं जानता था कि वह एक अच्छे इंसान हैं। हम 2024 में श्रीलंका गए थे, और उन्होंने वहां बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम अनंतपुर में दलीप ट्रॉफी खेल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे उन पर भरोसा है और कोच ने भी उन पर भरोसा जताया है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह अगले सात मैच खेलेंगे, और अगर वह सात बार शून्य पर भी आउट होते हैं, तब भी वह आठवां मैच खेलेंगे।'

सैमसन सुपर 8 स्टेज के दौरान भारत की प्लेइंग XI में लौटे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत के लिए करो या मरो वाले मैच में नाबाद 97 रन बनाए और फिर सेमी-फाइनल और फ़ाइनल में 89-89 रन की पारियां खेलीं जिससे भारत को ट्रॉफी जीतने में मदद मिली।