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नागोया : सुचिका तारियाल ने रविवार को यहां महिलाओं के ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) 60 किग्रा इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाकर आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत के लिए अपना पहला मेडल पक्का कर लिया। उन्होंने मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराया।

इस 36 साल की अनुभवी खिलाड़ी ने जूडो, कुराश, जिउ-जित्सु और अब MMA जैसे कई कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाया है, सोमवार को सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगी। सेमीफाइनल में जगह बनाने का मतलब है कि मेडल पक्का हो गया है, क्योंकि सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। MMA आइची-नागोया 2026 में एशियाई खेलों में पहली बार शामिल हो रहा है। 

तारियाल का मेडल जीतने का यह सफर उनके उस स्पोर्ट्स करियर का नया अध्याय है जिसमें उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो और 2023 एशियाई खेलों में कुराश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह 2024 में जिउ-जित्सु वर्ल्ड चैंपियन भी बनी थीं। 

खेल से कुछ समय दूर रहने के बाद दोस्तों के कहने पर तारियाल ने फिर से कॉम्पिटिशन में वापसी की और MMA को अपनी नई चुनौती के तौर पर चुना। इसके बाद उन्होंने घुटने की चोट और कई मुश्किलों का सामना करते हुए इस खेल में एशियाई खेलों में डेब्यू किया। यूरेशिया क्षेत्र में 92वें नंबर की खिलाड़ी बैगलमा के खिलाफ, तारियाल ने मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और 2-0 से जीत हासिल कर अंतिम चार में जगह बनाई। 