रावलपिंडी: पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार शतक लगाकर आलोचकों को बल्ले से जवाब दिया। हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी गंवाने और टेस्ट टीम से बाहर होने वाले आगा ने 90 गेंदों पर 107 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रन से हराया।

सलमान आगा ने जड़ा वनडे करियर का चौथा शतक

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में सलमान आगा ने दबाव के बीच शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 90 गेंदों पर 107 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा। यह उनके वनडे करियर का चौथा शतक था। उनकी पारी ने पाकिस्तान को 300 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई और टीम ने मुकाबला 37 रन से जीतकर ट्राई सीरीज का आगाज किया।

मोहम्मद यूसुफ का लंबे समय से कायम रिकॉर्ड टूटा

सलमान आगा ने पांचवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इस क्रम पर अपना चौथा शतक जड़ा, जबकि पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने तीन शतक लगाए थे। इस सूची में अब्दुल रज्जाक, शाहिद अफरीदी और उमर अकमल दो-दो शतकों के साथ उनके पीछे हैं। आगा ने अपनी पारी से मध्यक्रम में अपनी उपयोगिता भी साबित की।

कप्तानी छिनी, टेस्ट टीम से बाहर हुए, अब बल्ले से दिया जवाब

सलमान आगा के लिए हालिया समय आसान नहीं रहा है। उन्हें पाकिस्तान की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटा दिया गया था और इंग्लैंड दौरे के बीच उन्हें वापस भेज दिया गया था। इसके अलावा, उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह नहीं मिली। घरेलू क्रिकेट में वापसी के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अब श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाकर अपनी फॉर्म साबित की। उनकी इस पारी को चयन से जुड़े विवादों के बीच उनके मजबूत जवाब के रूप में देखा जा रहा है।

शतक के जश्न पर बोले सलमान आगा, बेटे के लिए किया था सेलिब्रेशन

शतक पूरा करने के बाद अपने जश्न को लेकर सलमान आगा ने स्पष्ट किया कि उनका इशारा चयनकर्ताओं या टीम प्रबंधन की ओर नहीं था। उन्होंने बताया कि यह जश्न उनके बेटे के लिए था, जो उन्हें टेलीविजन पर खेलते हुए देखता है।

आगा ने कहा, 'मेरे पास किसी को संदेश देने या किसी को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मुझे क्रिकेट से प्यार है, बल्लेबाजी पसंद है और पाकिस्तान के लिए खेलना अच्छा लगता है। वह जश्न सिर्फ मेरे बेटे के लिए था, जो मुझे टीवी पर देखता है।'

वनडे में पांचवें या उससे निचले क्रम पर सर्वाधिक शतक

वनडे क्रिकेट में पांचवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक शतक लगाने का समग्र रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोस बटलर और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के नाम संयुक्त रूप से बताया गया है। एशियाई बल्लेबाजों में भारत के एमएस धोनी और युवराज सिंह सात-सात शतकों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं। सलमान आगा का चौथा शतक पाकिस्तान के मध्यक्रम में उनकी खास उपलब्धि है।