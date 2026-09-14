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, Author: Niklesh Jain
Sports
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बेंगलुरु (निकलेश जैन)। ग्लोबल चेस लीग सीजन-4 में गेंजेस ग्रैंडमास्टर्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली स्टावरोउला त्सोलाकिडू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। पुरस्कार के रूप में उन्हें खास जावा 42 बॉबर मोटरसाइकिल प्रदान की गई।

त्सोलाकिडू ने पूरे टूर्नामेंट में गेंजेस ग्रैंडमास्टर्स के लिए कुल 21.5 अंक हासिल किए, जो इस प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक अंक रहे। उन्होंने कुल 12 बाजियों में 6 जीत, 3 ड्रॉ और केवल 3 हार दर्ज कीं।

उनका प्रदर्शन खास तौर पर महिला सुपरस्टार बोर्ड पर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। कई अहम मुकाबलों में उनकी जीत ने गेंजेस को जरूरी गेम प्वाइंट दिलाए और टीम को खिताब की दौड़ में बनाए रखा।

टूर्नामेंट के दौरान त्सोलाकिडू की निरंतरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मजबूत खिलाड़ियों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत दर्ज कीं और दबाव वाले मुकाबलों में भी शानदार प्रदर्शन किया। उनकी 21.5 अंकों की व्यक्तिगत उपलब्धि गेंजेस ग्रैंडमास्टर्स की खिताबी सफलता की बड़ी वजहों में से एक रही।

अंततः गेंजेस ग्रैंडमास्टर्स ने फाइनल में गत चैंपियन अल्पाइन एपीएल पाइपर्स को हराकर ग्लोबल चेस लीग-4 का खिताब अपने नाम किया। टीम की इस ऐतिहासिक सफलता के साथ त्सोलाकिडू की व्यक्तिगत उपलब्धि भी बेहद खास रही।

शतरंज की बिसात पर सबसे ज्यादा अंक, टीम के साथ चैंपियन बनने का गौरव और पुरस्कार में जावा 42 बॉबर—स्टावरोउला त्सोलाकिडू के लिए ग्लोबल चेस लीग-4 का सफर यादगार बन गया।