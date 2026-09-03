नई दिल्ली : ICC बोर्ड ने 1 सितंबर 2026 को पहली ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए मेजबानी के अधिकार श्रीलंका से छीन कर भारत को नया मेजबान चुना। इस फैसले से श्रीलंका क्रिकेट को अनुमानित 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संभावित रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। ICC ने इस बदलाव का कारण श्रीलंका क्रिकेट में गवर्नेंस की कमियों को बताया जिसमें चुनी हुई एडमिनिस्ट्रेशन की कमी और खेल के कामकाज में लगातार राजनीतिक दखल शामिल है। श्रीलंका क्रिकेट को सरकार द्वारा नियुक्त ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी चला रही थी और मेजबानी का फैसला लेने से पहले ही ICC ने बोर्ड मीटिंग्स में SLC के प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया था।

भारत को चुनने से पहले ICC ने टूर्नामेंट के लिए संभावित मेजबान के तौर पर भारत के साथ-साथ बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका पर भी विचार किया था। मैच दो जगहों पर खेले जाएंगे जिसमें मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ग्राउंड और वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा।

किन कमियों के कारण श्रीलंका से छिन गई मेजबानी

श्रीलंका क्रिकेट के खिलाफ ICC की कार्रवाई बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद हुई। 'डेली मिरर' के अनुसार गवर्निंग बॉडी ने जुलाई 2026 के आसपास ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के सेक्रेटरी प्रकाश शैफ्टर को बताया था कि तय समय के भीतर चुनाव न कराने पर मेजबानी के अधिकार छिन जाएंगे। वे चुनाव समय पर नहीं हो पाए।

राजनीतिक दखल और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए बोर्ड का न होना गवर्नेंस की मुख्य कमियां मानी गईं। तब से ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी ने एक ड्राफ्ट संविधान को अंतिम रूप देकर खेल मंत्री को सौंप दिया है, हालांकि लागू होने से पहले इस दस्तावेज को संसदीय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंका को इस तरह के नतीजों का सामना करना पड़ा है। 2023 में ICC ने 2024 पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप को श्रीलंका से हटाकर दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया था, क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी दखल के कारण SLC को सस्पेंड कर दिया गया था।

कौन सी टीमें हिस्सा लेंगी और टूर्नामेंट का फॉर्मेट

पहले संस्करण में 6 देश हिस्सा लेंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल हैं। श्रीलंका के एक प्रतियोगी टीम के तौर पर शामिल होने का मतलब है कि देश उसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा जिसकी मेजबानी के अधिकार उसने गंवा दिए थे। इस प्रतियोगिता में राउंड-रॉबिन लीग फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ग्रुप स्टेज के दौरान सभी 6 टीमें एक-दूसरे का सामना करेंगी। उस चरण के अंत में सबसे अच्छा रिकॉर्ड रखने वाली दो टीमें फाइनल में भिड़ेंगी, जो 28 फरवरी 2027 को खेला जाएगा।