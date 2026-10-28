लाहौर: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज के मुकाबले में मेजबान टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने घातक गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके और पाकिस्तान की पूरी टीम को महज 110 रन पर समेट दिया। इसके बाद श्रीलंका ने आठ विकेट से मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

दिलशान मदुशंका ने रचा इतिहास, 34 रन देकर झटके 5 विकेट

श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने 8.3 ओवर में 34 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। यह पाकिस्तान के खिलाफ किसी विदेशी तेज गेंदबाज का वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के क्रिस हैरिस के नाम था, जिन्होंने सियालकोट में पाकिस्तान के खिलाफ 42 रन देकर पांच विकेट लिए थे।

30 साल पुराने रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

मदुशंका पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में पांच विकेट लेने वाले चुनिंदा विदेशी तेज गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रेग मैकडरमॉट ने 1987 में लाहौर में 44 रन देकर पांच विकेट लिए थे, जबकि ग्लेन मैक्ग्रा ने 1994 में इसी शहर में 52 रन देकर पांच विकेट हासिल किए थे। इस सूची में शामिल होकर मदुशंका ने पाकिस्तान की धरती पर अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया।

घरेलू मैदान पर पाकिस्तान का शर्मनाक रिकॉर्ड

पाकिस्तान का घरेलू मैदान पर सबसे कम वनडे स्कोर 75 रन है, जो श्रीलंका ने 2009 में लाहौर में ही बनाया था। वहीं, 1986 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 113 रन पर आउट किया था। श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में 110 रन पर सिमटने के साथ पाकिस्तान ने घरेलू वनडे क्रिकेट में एक और निराशाजनक प्रदर्शन दर्ज किया।

113 रन का लक्ष्य, श्रीलंका ने 8 विकेट से दर्ज की जीत

पाकिस्तान के 110 रन पर ऑलआउट होने के बाद श्रीलंका को जीत के लिए 113 रन बनाने थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए कामिंदु मेंडिस को शुरुआती जीवनदान मिला, जब विकेटकीपर बैट्समैन साद बैग ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया। इसके बाद कामिंदु ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नसीम शाह और हारिस रऊफ के खिलाफ चौके-छक्के लगाए।

श्रीलंका फाइनल में, 31 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगी भिड़ंत

पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत के साथ श्रीलंका ने वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। श्रीलंका अब 29 अक्टूबर को इसी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खेलेगा, जो उसके लिए फाइनल से पहले का मैच होगा। इसके बाद 31 अक्टूबर को फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। इंग्लैंड की टीम अब तक इस ट्राई सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी है।