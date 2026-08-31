नई दिल्ली: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हराकर दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में साउथ दिल्ली ने 183 रन के लक्ष्य को महज 18.2 ओवर में 186/3 बनाकर हासिल कर लिया।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बनाए 182 रन

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन बनाए। समरथ सिंह ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में कई शानदार शॉट लगाए। कप्तान जोंटी सिद्धू ने भी तेजी से रन बनाए और सिर्फ 19 गेंदों में 36 रन ठोके। उनकी पारी में तीन छक्के शामिल रहे। युगल सैनी ने 29 गेंदों पर 32 रन बनाए, जबकि मनी ग्रेवाल ने आखिरी ओवरों में सिर्फ 7 गेंदों पर 18 रन की तेज पारी खेलकर टीम का स्कोर 180 के पार पहुंचाया।

दिवांश रावत की शानदार गेंदबाजी

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के गेंदबाजों ने सेंट्रल दिल्ली को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। दिवांश रावत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 17 रन देकर 3 विकेट झटके। विजन पंचाल को दो विकेट मिले, जबकि अंकित डाबास, प्रांशु विजयरण और अंशुमान हुड्डा ने एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। गेंदबाजों के इस प्रदर्शन ने साउथ दिल्ली को मुकाबले में मजबूत स्थिति में रखा।

अनमोल शर्मा ने रखी जीत की नींव

183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज को अनमोल शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने 42 गेंदों में 64 रन की पारी खेली, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल रहे। अनमोल ने शुरुआत से ही रनरेट को बनाए रखा और लक्ष्य का पीछा करने की मजबूत नींव तैयार की। उनके आउट होने के बाद भी साउथ दिल्ली की बल्लेबाजी की रफ्तार कम नहीं हुई।

अंकित डाबास ने खेली मैच विनिंग पारी

अनमोल शर्मा के बाद अंकित डाबास ने मोर्चा संभाला और शानदार नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को खिताब के करीब पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाए। उनकी पारी में पांच चौके और चार छक्के शामिल रहे। कप्तान तेजस्वी दहिया ने भी 18 गेंदों में 33 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने तीन चौके और तीन छक्के लगाए। वहीं, एकांश डोभाल ने 3 गेंदों में नाबाद 7 रन बनाकर छक्का लगाते हुए साउथ दिल्ली को यादगार जीत दिलाई।

18.2 ओवर में हासिल किया लक्ष्य

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने लगातार तेज रन बनाते हुए 18.2 ओवर में 186/3 का स्कोर बना दिया और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। टीम ने पूरे रन चेज के दौरान जरूरी रनरेट पर दबाव नहीं आने दिया। इस शानदार जीत के साथ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने DPL 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन उसकी खिताबी जीत का सबसे बड़ा कारण रहा।