जोहान्सबर्ग (साउथ अफ्रीका) : दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी आने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए लगभग पूरी मजबूती वाली टीम का ऐलान किया है जिसकी कप्तानी टेम्बा बावुमा करेंगे। टीम में अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की योजनाओं का हिस्सा बने हुए हैं।

फिलहाल मिलर या डी कॉक में से किसी के पास भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन दोनों ने इस साल टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए खेला था और दुनिया भर की फ्रैंचाइजी लीग में खेलना जारी रखे हुए हैं। तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं इसलिए वे इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह जेराल्ड कोएत्जी को वनडे टीम में वापस बुलाया गया है।

कोएत्जी 2023 वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका के लिए अपना पहला वनडे खेलने के लिए तैयार हैं। यह तेज गेंदबाज पिछले तीन सालों में कई चोटों से जूझता रहा है, लेकिन हाल ही में उसने वापसी की है और जून में इंग्लैंड लायंस और बांग्लादेश ए के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ए के लिए खेला है।

दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनराड ने क्रिकइन्फो के हवाले से कहा, 'जेराल्ड को टीम में वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और हर तरह से पता चला है कि वह अच्छी और तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं।' कॉनराड ने कहा, 'वर्ल्ड कप में बस एक साल से कुछ ज्यादा समय बचा है, ऐसे में यह सीरीज टूर्नामेंट की तैयारी के लिए टीम को आकार देने में एक अहम कदम है। साथ ही, इससे उन खिलाड़ियों को भी मौके मिलेंगे जो टीम में जगह बनाने की दौड़ में हैं, जब हम सीजन में बाद में बांग्लादेश और इंग्लैंड का सामना करेंगे।'

दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच ने कहा, 'हमें पता है कि हमें किस तरह के कॉम्बिनेशन चाहिए और खिलाड़ियों से क्या भूमिकाएं निभानी हैं। बल्लेबाजी के नजरिए से हमने यह पक्का करने पर ध्यान दिया है कि हमारे पास ऐसा मिडिल ऑर्डर हो जो आक्रामक खेल सके, लेकिन जिसमें दबाव झेलने और पारी को काफी आगे तक ले जाने की क्षमता भी हो। यह संतुलन हमारे लिए बहुत जरूरी होगा।'

ऑस्ट्रेलिया के लिए दक्षिण अफ्रीका की वनडे टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, ब्योर्न फोर्टुइन, मार्को जानसन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स।