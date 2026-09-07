विंडहोक: दक्षिण अफ्रीका की दूसरी श्रेणी की टीम ने ट्राई-सीरीज के फाइनल में जिम्बाब्वे को 48 रन से हरा दिया। विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205/5 का मजबूत स्कोर बनाया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 18 ओवर में 157 रन पर ऑलआउट हो गई।

जॉर्डन हरमन का शानदार अर्धशतक

टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जॉर्डन हरमन और कॉनर एस्टरहुइजन ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में चौकों और छक्कों की मदद से तेजी से रन बनाए और 6 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 67 रन था।

आठवें ओवर में जॉर्डन हरमन ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना पहला T20I अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में न्यूमैन न्यामहुरी ने कॉनर एस्टरहुइजन को आउट कर शुरुआती साझेदारी तोड़ी। एस्टरहुइजन ने 23 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

ब्रैड इवांस ने जॉर्डन हरमन को किया आउट

इसके बाद ब्रैड इवांस ने जॉर्डन हरमन को अपना शिकार बनाया। रयान बर्ल ने शानदार कैच लेकर उनकी पारी का अंत किया। जॉर्डन ने 29 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद डेवॉल्ड ब्रेविस और रूबिन हरमन ने पारी को संभाला। 13वें ओवर में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टोनी डी जॉर्जी को स्टंप आउट किया। डी जॉर्जी ने 11 गेंदों में 17 रन बनाए।

ब्रेविस और रूबिन ने रन गति बनाए रखी, लेकिन 17वें ओवर में ब्रैड इवांस ने ब्रेविस को आउट कर दिया। ब्रेविस ने 23 गेंदों में 32 रन बनाए। इसके बाद न्यामहुरी ने रूबिन हरमन को भी पवेलियन भेज दिया। रूबिन ने 16 गेंदों में 27 रन बनाए। अंत में डुआन जेनसन ने 14 गेंदों में नाबाद 23 रन की तेज पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 205/5 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

जिम्बाब्वे की शुरुआत ही खराब रही

206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में ईथन बॉश ने बेन करन को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। इसके बाद जेनसन ने अपने पहले ओवर में ब्रायन बेनेट को भी पवेलियन भेज दिया। बॉश ने इनोसेंट कैया को भी सस्ते में आउट किया, जबकि जेनसन ने वेस्ली माधवेरे का विकेट हासिल किया। सिकंदर रजा ने पारी का पहला छक्का लगाया, लेकिन पावरप्ले खत्म होने तक जिम्बाब्वे का स्कोर 46/4 हो चुका था।

52 रन पर गंवाए 5 विकेट

कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली और रयान बर्ल को आउट कर दिया। इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने 8वें ओवर में अपना पांचवां विकेट 52 रन के स्कोर पर गंवा दिया। इसके बाद प्रेनेलन सब्रायेन ने तादिवानाशे मारुमाई को कैच आउट कराया। फोर्टुइन ने सिकंदर रजा को भी आउट किया और फिर न्यूमैन न्यामहुरी का विकेट लेकर जिम्बाब्वे को 12वें ओवर में 81/8 की स्थिति में पहुंचा दिया।

ब्रैड इवांस ने अकेले संभाला मोर्चा

81/8 के बाद ब्रैड इवांस ने जिम्बाब्वे की पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने टीम को 100 रन के पार पहुंचाया, लेकिन जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता गया। 16वें ओवर में कुंदनई माटिगिमु ने सब्रायेन की गेंदों पर लगातार दो छक्के लगाए। उन्होंने 11 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन क्वेना मफाका ने उन्हें आउट कर दिया।

18वें ओवर में ब्लेसिंग मुजाराबानी ने जेनसन की गेंद पर छक्का लगाया। इसके बाद इवांस ने भी छक्का लगाकर अपना पहला T20I अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में मुजाराबानी भी आउट हो गए।

इवांस का पहला T20I अर्धशतक भी नहीं बचा सका जिम्बाब्वे

ब्रैड इवांस ने नाबाद 56 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी टीम को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 4 छक्के लगाए। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 18 ओवर में 157 रन पर ऑलआउट हो गई और दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल मुकाबला 48 रन से अपने नाम कर लिया।

मैच का नतीजा

दक्षिण अफ्रीका: 205/5 (20 ओवर)

जिम्बाब्वे: 157 रन (18 ओवर)

नतीजा: दक्षिण अफ्रीका 48 रन से विजेता

ब्रैड इवांस ने गेंदबाजी में 2 विकेट लेने के साथ बल्लेबाजी में नाबाद 56 रन बनाए, लेकिन उनका ऑलराउंड प्रदर्शन जिम्बाब्वे को खिताब दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा।

दक्षिण अफ्रीका के लिए खास जीत

दक्षिण अफ्रीका ने ट्राई-सीरीज अभियान की शुरुआत नामीबिया के खिलाफ हार से की थी, लेकिन फाइनल में जिम्बाब्वे को हराकर उसने खिताब अपने नाम किया। खास बात यह रही कि दक्षिण अफ्रीका की इस टीम में कई प्रमुख खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और ब्योर्न फोर्टुइन ने टीम की कप्तानी संभाली।