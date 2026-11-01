केपटाउन: टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की बादशाहत से बेदखल कर ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 का ताज हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से ऐतिहासिक सीरीज जीतकर प्रोटियाज ने करीब 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट के शिखर पर वापसी की है। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों को भी पीछे छोड़ दिया है।

10 साल बाद दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक वापसी

दक्षिण अफ्रीका ने ICC की आधिकारिक टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। टीम ने लगातार दो मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस शानदार प्रदर्शन के बाद दक्षिण अफ्रीका के 124 रेटिंग अंक हो गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 122 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है। इससे पहले प्रोटियाज टीम मई 2016 में नंबर-1 बनी थी।

ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर?

दक्षिण अफ्रीका के नंबर-1 बनने के बाद ICC टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय टीम 105 रेटिंग अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड 102 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है। बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे क्रमशः छठे से दसवें स्थान पर हैं।

WTC खिताब जीतने के बाद भी जारी है दक्षिण अफ्रीका का जलवा

दक्षिण अफ्रीका की नंबर-1 तक पहुंचने की कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत तक सीमित नहीं है। 2025 में लॉर्ड्स में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीतने के बाद टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीन टेस्ट सीरीज जीतकर प्रोटियाज ने अपनी ताकत साबित की है।

भारत को उसी की धरती पर 2-0 से दी मात

दक्षिण अफ्रीका ने 2025-26 के भारत दौरे पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। टीम ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीतकर भारत में 2000 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज अपने नाम की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने 30 रन से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में साइमन हरमर ने आठ विकेट लेकर भारत की बल्लेबाजी को बड़ा झटका दिया।

दक्षिण अफ्रीका का अगला टेस्ट शेड्यूल

नंबर-1 बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां होंगी। टीम को घरेलू मैदान पर बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ कुल पांच टेस्ट मैच खेलने हैं। इसके बाद फरवरी 2027 में दक्षिण अफ्रीका की टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। अब देखना होगा कि प्रोटियाज अपनी नंबर-1 की कुर्सी कितने समय तक बरकरार रख पाते हैं।