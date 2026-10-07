नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के बाद स्मृति मंधाना को व्हाइट-बॉल फॉर्मेट यानी T20I और ODI की नई स्थायी कप्तान बनाया गया है। BCCI ने 6 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी तीन मैचों की T20I और तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया।

शेफाली और दीप्ति को मिली उपकप्तानी

नई कप्तान स्मृति मंधाना के साथ टीम की लीडरशिप में भी बदलाव हुआ है। शेफाली वर्मा को T20I टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ODI टीम में मंधाना की डिप्टी होंगी। हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ने के बावजूद दोनों फॉर्मेट की टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है और बतौर खिलाड़ी उपलब्ध रहेंगी।

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली बार द्विपक्षीय सीरीज

भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच यह पहली द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी। तीन मैचों की T20I सीरीज के मुकाबले 16, 18 और 20 अक्टूबर को रायपुर में खेले जाएंगे। इसके बाद ODI सीरीज के मुकाबले 23, 25 और 28 अक्टूबर को वडोदरा में होंगे।

निकी प्रसाद को पहली बार मिला मौका

चयनकर्ताओं ने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं को भी टीम में जगह दी है। निकी प्रसाद को भारत A में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है। वहीं ऋचा घोष दोनों फॉर्मेट में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स चोट से उबरने के कारण टीम में शामिल नहीं हैं।

हरमनप्रीत का कप्तानी युग रहा ऐतिहासिक

हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे सफल कप्तानों में शामिल रही हैं। उन्होंने 2025 में भारत को पहली बार महिला ODI वर्ल्ड कप जिताया था। उनकी कप्तानी में भारत ने चार एशिया कप खिताब और 2023 व 2026 में लगातार दो एशियन गेम्स गोल्ड मेडल भी जीते। उन्होंने 155 T20I में भारत की कप्तानी की, जो किसी भी महिला या पुरुष कप्तान के लिए रिकॉर्ड है।

मंधाना के सामने नई चुनौती

स्मृति मंधाना अब पहली बार स्थायी रूप से भारत की व्हाइट-बॉल कप्तानी संभालेंगी। वह पहले सीमित मौकों पर भारत की कप्तानी कर चुकी हैं और चारों ODI मुकाबलों में टीम को जीत दिलाई है। WPL में भी वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2024 और 2026 में दो खिताब दिला चुकी हैं। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज उनकी पूर्णकालिक कप्तानी की पहली बड़ी परीक्षा होगी।

भारत की T20I टीम

स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उपकप्तान), निकी प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमालिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरानी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, जिंतिमनी कलिता, मिन्नू मणि

भारत की ODI टीम

स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, नंदनी शर्मा, श्री चरानी, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, रेणुका ठाकुर

भारत महिला बनाम जिम्बाब्वे महिला सीरीज शेड्यूल

16 अक्टूबर — पहला T20I

18 अक्टूबर — दूसरा T20I

20 अक्टूबर — तीसरा T20I

ODI सीरीज

23 अक्टूबर — पहला ODI

25 अक्टूबर — दूसरा ODI

28 अक्टूबर — तीसरा ODI.